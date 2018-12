„Den ganzen Tag im Sonnenlicht“

Für Abkühlung soll das Planschbecken im Heddesheimer Freibad sorgen – nicht für einen Sonnenstich: Die SPD im Gemeinderat stellt deshalb in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 19. Dezember, den Antrag auf Realisierung einer Verschattung – „stationär oder mobil, ab der kommenden Saison 2019“.

Die Fraktion ruft dabei den Jahrhundertsommer 2018 mit weit mehr als 300 000 Besuchern am Badesee in Erinnerung. Bei allen Vorzügen der Einrichtung seien ihr in der Vergangenheit jedoch mehrfach von Eltern mit Kindern Klagen zu Ohren gekommen, dass eine Beschattung des Kleinkinderbeckens fehle. Mangels Bäumen liege es „den ganzen Tag über im prallen Sonnenlicht“. Die Fraktion schlägt konkret die Anschaffung eines Sonnensegels als Licht- und UV-Schutz vor.

Weil die Bandbreite möglicher Schattenspender indes groß sei, möchte die Verwaltung den Antrag umformulieren. Und zwar derart, dass zunächst geprüft werden soll, welche Möglichkeiten es gibt und was sie kosten. Auf Basis dieser Daten solle dann eine Entscheidung getroffen werden.

Im Haushaltsentwurf für 2019, der in derselben Sitzung verabschiedet werden soll, sind 10 000 Euro für allgemeine Anschaffungen am Badesee eingeplant. Reicht das nicht, müssten Mittel außerplanmäßig eingestellt werden. agö

