Den Körper verstehen

Die „Zyklusshow“ ist Thema eines Workshop für neun- bis zwölfjährige Mädchen, den die Volkshochschule Heddesheim am Samstag, 7. März, veranstaltet. „Sich als Frau oder Mann zu bejahen ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe, die Wertschätzung des eigenen Körpers ist Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit Gesundheit und Sexualität“, schreiben die Veranstalter. Es geht unter anderem um Fragen wie: Warum hat die Frau einen Zyklus? Wie kann man die verschiedenen Geheimcodes des Körpers entschlüsseln?

Das Seminar findet von 10 bis 15 Uhr im dritten Obergeschoss des Bürgerhauses statt und kostet 28 Euro. Referentin ist Gudrun Edinger-Harbarth. Die Teilnehmerinnen sollten Essen, Getränk, Socken sowie Kissen und Decke mitbringen.

Am Freitag, 6. März, findet um 19.30 Uhr findet an selber Stelle ein Elternabend zu diesem Thema statt, der unabhängig von der Teilnahme am Workshop besucht werden kann und für den eine Gebühr von 10 Euro erhoben wird. Anmeldungen sind möglich unter 06203/101267, per Mail an vhs@heddesheim.de oder über die Internetseite www.vhs-heddesheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020