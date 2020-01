Der Countdown zum Finale läuft

Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Wird die Interessengemeinschaft Sport Heddesheim (IGSH) nach dem Landessieg auch im Bundes-Finale des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ einen Titel holen können? Die Antwort gibt es am Dienstag, 21. Januar, in Berlin. Dann kürt die Jury in der DZ Bank am Brandenburger Tor den Gewinner unter allen 17 Landessiegern.

Diesem winkt mit dem Großen Stern

...