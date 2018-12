Der Funke springt aufs Publikum über

Die Kirchenbänke in der Heddesheimer St. Remigius Kirche reichten nicht aus: Um dem regen Andrang beim Konzert von „Music for Friends“ gerecht zu werden, mussten noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden. Das Motto des Abends war so einfach wie genial: „Sing!“

„Music for Friends“, dahinter verbirgt sich ein bunt gemischter Chor, der mittlerweile aus 25 Sängerinnen und Sängern besteht. Das Repertoire ist vielfältig und reicht von Liedern von Simon and Garfunkel über Coldplay bis hin zu schwedischen Volksweisen. Die St. Remigius Kirche bot für das Konzert dazu noch eine wunderschöne Kulisse. Der Chor versteht sich als eine gleichberechtigte Einheit und kommt ganz ohne Solisten aus. Trotzdem dominierte der eine oder andere Sänger hier und da eine Strophe eines Liedes.

Obwohl es sich um einen gemischten Chor handelt, ist die Damenwelt doch deutlich überlegen. Musikalisch unterstützt wurde der Chor durch Felix Kaiser am Klavier, Juliane Queck an der Querflöte und Mathias Apfel an den Percussions. Chorsängerin Karin Stein moderierte das Konzert und gab zwischendurch ein paar Erklärungen zu den einzelnen Liedern.

Schnipsen, klatschen, springen

Nach dem „Greeting Song“ und einer schwedischen Volksweise stimmte der Chor „Down by the Sally Gardens“ an, ein Lied, das in einem irischen Gedicht verwurzelt ist. Es folgten die Titel „Africa“ und „Viva la Vida“, zwei Songs, die etwas politisch angehaucht sind und auf offensichtliche Missstände aufmerksam machen möchten. Bei „Africa“ rieben sich die Sänger zunächst nur die Hände, schnipsten anschließend mit den Fingern um sich dann auf die Oberschenkel zu klopfen und mit Hüpfsprüngen den mangelnden Regen in Afrika und die Dürre, die den dort lebenden Menschen das Dasein so schwer macht, zu veranschaulichen.

Chorleiterin Caroline Apfel dirigierte ihre Sänger mit einem schier überschäumenden Elan, und die Zuhörer konnten an jeder ihrer Gesten erkennen, mit wieviel Spaß sie selbst bei ihrer Sache war. Die Musiker erhielten begeisterten Applaus, und schon nach wenigen Titeln waren die ersten „Bravo“ Rufe aus dem Publikum zu hören.

„Wir haben es zwar noch nicht ausdrücklich erwähnt, aber ich denke, man konnte es schon spüren: Singen macht Spaß“. Mit diesen Worten forderte Karin Stein die Konzertbesucher auf, sich nicht zurückzuhalten, sondern mitzumachen bei „Mamma Mia“, dem Welthit von Abba und Titel eines ganzen Musicals. Während sich die Konzertbesucher zunächst noch etwa verhalten zeigten, konnte man beim folgenden Lied „Sing“ bereits deutlich mehr schnipsende Finger in der Kirche hören.

Applaus im Stehen

Der letzte Teil des Konzertes wurde dann mit weihnachtlichen Klängen gestaltet. Bei „O come, all ye faithful“ dirigierte Caroline Apfel nicht nur ihren Chor, sondern die gesamte Kirchengemeinde. Die Konzertbesucher dankten es ihr und dem Chor mit begeistertem Applaus im Stehen. Getreu dem Motto des Abends wurde das Lied „Sing“ nochmals als krönender Abschluss dargeboten.

