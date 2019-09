„Der kleine Drache Kokosnuss“ kommt

Auf Einladung der Gemeindebücherei Heddesheim präsentiert das Wolfsburger Figurentheater compagnie am Donnerstag, 19. September, das Stück „Der kleine Drache Kokosnuss – Abenteuer auf der Dracheninsel“ nach dem Kinderbuch von Ingo Siegner. Das Kindertheater beginnt um 15 Uhr im Bürgerhaus „Pflug“. Zum Inhalt: Irgendwo auf einer Insel in den Weltmeeren lebt der kleine Drache Kokosnuss. Mit seiner Freundin, dem Stachelschwein Mathilda, erlebt er die tollsten Abenteuer. Er überlistet sogar den fiesen Zauberer Ziegenbart. Die bekannte Drachenforscherin Henriette von Drachenstein erzählt und spielt diese beliebte Kinderbuchgeschichte in einer Mischung aus Schauspiel, Figurentheater und farbigen Projektionen (Dauer: 55 Minuten). Der Eintritt kostet für Kinder drei Euro, Erwachsene zahlen 4,50 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der Gemeindebücherei erhältlich, Telefon 06203/10 12 39 oder per E-Mail an buecherei@heddesheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.09.2019