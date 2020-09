In seiner 18. Online-Vernissage präsentiert der Kunstverein Heddesheim auf seiner Homepage vom 24. September bis zum 5. Oktober Arbeiten von Roland Schmitt. Gezeigt werden Werke aus der Serie „Die Augen des Waldes – Lichtgestalten“. Der Heddesheimer Künstler arbeitet mit natürlich gewachsenem Holz. Dabei ist er stets auf der Suche nach außergewöhnlichen Formen und Verwachsungen im Holz oder nach besonderen Zeichnungen, auch Maserung genannt.

Für ihn interessante Holzteile sägt Schmitt zunächst auseinander und klappt die beiden Holzstücke wie zwei Buchseiten auf. Was sich dann hier zeigt ist eine Art Spiegeleffekt, eine Selbstverdopplung der Fläche, die in ihrer Symmetrie ein neues „Ganzes“ ergibt. „Die Lesbarkeit der Natur erscheint nicht als Buchstaben, sondern als sichtbare Figuralität des Holzes“, heißt es in der Beschreibung, die der Kunstverein der Ankündigung angehängt hat. Zum Abschluss schleift der Künstler die Oberflächen des Holzes, ölt und wachst sie. „Dem Betrachter selbst bleibt es überlassen, konkrete Bilder oder nur abstrakte Formen auf der samtseidigen Oberfläche zu erkennen. Roland Schmitt versteht sich bei seinen Arbeiten nur als Komponist, denn für ihn ist die Natur der Künstler selbst.“ red/agö

