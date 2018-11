Ein paar Bilder könnten die kahlen Wände noch vertragen. Doch dieser kleine Schönheitsfehler ist leicht zu beheben – und nichts, was die Freude von Reinhold Dionysius schmälert. „Wunderbar“ findet der Leiter des Polizeipostens Heddesheim die neuen Räume in der Unterdorfstraße, in denen er und seine drei Kollegen seit August arbeiten. „Die Eingewöhnung lief wie von selbst“, versichert er gestern, am Rand der kleinen Feier zur offiziellen Übergabe.

Dank dreier Büros und des separaten Zimmers für die Anzeigenaufnahme könne nun jeder arbeiten, ohne ständig von den Gesprächen der anderen gestört zu werden, erklärt Dionysius überaus zufrieden: „Im Vergleich zu früher ist das ein riesiger Unterschied.“ Mit „früher“ meint er: Als der Polizeiposten noch beengt in der Alten Schule in der Beindstraße untergebracht war.

Land investiert 175 000 Euro

Fehlender Platz war dort nicht das einzige Problem. Auch bei den Sicherheitsstandards hinkte der Polizeiposten in dem denkmalgeschützten Gemäuer seiner Zeit hinterher. Anders heute in der Unterdorfstraße: Rund 175 000 Euro investierte hier das Land nach Angaben von Bernd Müller in Umbau und „nutzerspezifische Einbauten“. Müller leitet das Amt Mannheim-Heidelberg des Landesbetriebs Vermögen und Bau, der sich um die Unterbringung von staatlichen Einrichtungen kümmert – in diesem Fall als Mieter.

Denn Eigentümerin des Gebäudes ist die VR Bank Rhein-Neckar, die ihre Heddesheimer Filiale bekanntlich im Erdgeschoss betreibt. „Sie können mit dem Besenstiel nach oben klopfen, dann kommt die Polizei“, scherzt Amtsleiter Müller bei der Posten-Übergabe in die Richtung von Bankvorstand Michael Düpmann. Dieser freut sich nach eigenen Angaben, die Polizei im Haus zu haben: „Schließlich haben wir ein ganz reines Gewissen“. Was die VR Bank Rhein-Neckar in die Sanierung der von ihr seit Jahren nicht mehr benötigten Räume investiert hat, verrät er aber nicht: „Über manche Summe schweigt man besser.“ Den Kontakt zwischen Mieter und Vermieter, also Polizei und Bank, hatte Bürgermeister Michael Kessler geknüpft, wofür Düpmann dankt: „Leerstand ist ökonomisch unnütz.“

Einen „Mehrwert für uns alle“ attestiert auch Kessler selbst. Wenngleich er wohl nicht in erster Linie den ökonomischen meint. „Mitten im Herzen von Heddesheim“ sieht er die Ordnungshüter jedenfalls bestens aufgehoben – und hofft zugleich, dass man die Beamten „noch mehr auf der Straße sieht“. Schließlich stärke die Präsenz der Polizei das Sicherheitsgefühl der Bürger.

„Gewisse Bestandsgarantie“

Gern gehört haben wird Kessler daher, dass Polizeipräsident Thomas Köber von einer „gewissen Bestandsgarantie“ angesichts der Investitionen in den Standort sprach. Und natürlich vom derzeit „schönsten Polizeiposten“ im Präsidium Mannheim: kein Luxus, aber sehr großzügig (ca. 190 Quadratmeter) und allen aktuellen Richtlinien entsprechend. Beispiel: Wer außerhalb der Öffnungszeiten klingelt, werde direkt durchgeleitet zum Revier Ladenburg beziehungsweise ins Lagezentrum. „Man bekommt hier immer seine Hilfe“, sagt er. „Demnächst“ solle an der Straße auch noch ein „ordentliches blaues Hinweisschild“ angebracht werden. Damit die Bürger die schlaue Klingel auch tatsächlich finden.

