Die Engel zeigen sich genervt von den Menschen

Online-Spiele und Online-Handel sowie Ebay-Auktionen: „Am Computer gibt es immer etwas zu tun!“ Vater Merler muss es wissen. Er kommt von der Arbeit nach Hause und setzt sich umgehend an den PC. Das lahme Netz lässt das Programm des Sohnes abstürzen. Vaters weiser Rat: „Mach‘ doch mal ’ne Pause!“. Aber Online zu sein scheint heute Pflicht – jedenfalls bei der Weihnachtsaufführung der Theater AG und des Jungen Theaters Ju-The im Heddesheimer Jugendhaus Just.

Das „soziale“ Leben der Familie Merler im Theaterstück „Der Engelstreik“ von Regina Stephan-Mitesser (Bearbeitung: Heinz Fleck) dagegen ist deutlich offline! Die Frau und Mutter richtet das Abendbrot, isst nach mehrmaligem rufen von Mann und Sohn schließlich allein und wird wohl auch diesen Abend in der Adventszeit mit Radiohören und Lesen verbringen. Die Bedeutung von Advent und Weihnachten ist ihren Männern so gar nicht gegenwärtig. Und dann fällt auch noch der Strom aus. Also nix mehr mit Internet.

Das Fatale: Im ersten Akt des Stückes erleben die Zuschauer drei „höchst motivierte“ Engel. Sie sind gestresst und genervt von den Menschen, enttäuscht ob der nicht mehr bekannten Bedeutung des Weihnachtsfestes. Von Menschen, die nur noch den Kommerz im Blick haben. Die Engel wollen streiken, ihrem Chef nahelegen, doch selbst die Menschen zu besuchen. „Burn out“ im Himmel! Auf das Klagen der Drei hin wird’s auch dort oben digital. Ein Laptop zieht ein. Die Engel sollen per Mail zu den Menschen kommen.

Am Abend steht Herr Schrader mit Tochter Sophie und deren Haselmaus an der Wohnungstür der Merlers. Bei der darf Sophie samt Haselmaus Hannibal ein paar Tage wohnen. Hannibals Lieblingsspeise sind Stromleitungen. Und plötzlich wird es dunkel im Hause Merler... Was nun? Kein Netz und das Miteinander-Reden verlernt zu haben, scheint ein echtes Problem. Doch da entdeckt Sophie ein Monopoly-Spiel. Der Abend klingt mit Spielen aus – ganz analog. Und mit Reden von Angesicht zu Angesicht.

„Der Weihnachtsmann beim TÜV“

Der himmlische Vater war wohl doch nicht so ganz von der digitalen, der Laptop-Lösung, für seine Engel überzeugt gewesen. War es nicht Herr Schrader, der doch den persönlichen Kontakt zu den Menschen gesucht und mit seinem Besuch hergestellt hat?

Im zweiten Stück „Der Weihnachtsmann beim TÜV“ erkennt der penible TÜV-Sachverständige (Heinz Fleck) nicht, dass er wirklich den Schlitten des Weihnachtsmanns (Christian Niemann) prüfen soll. Auch dessen rotes Gewand bringt ihn nicht auf die richtige Fährte. Weder die Kufen noch der fehlende Motor lassen dem Prüfer ein Licht aufgehen. Erst als nach einigen für den Zuschauer sehr belustigenden Wortgefechten, und als der Weihnachtsmann endlich mit lautem Getöse fliegend die Prüfstelle verlässt, erkennt auch der Prüfer, dass es noch etwas ganz anderes gibt als Prüfen nach Vorschrift.

Das dritte geplante Stück musste wegen Krankheit ausfallen. Die Besucher genossen dennoch einen vergnüglichen, zum Nachdenken anregenden Nachmittag.

Seit knapp zehn Jahren betreut Heinz Fleck die Theater-AG, seit knapp neun Jahren das Junge Theater. Im Schnitt spielen 13 Mimen im Alter von acht bis 17 Jahren. Seit 2013 finden Aufführungen im Jugendhaus statt, auch beim MGV ist die Truppe jedes Jahr aktiv. Spaß haben sowohl Fleck als auch die Jungdarsteller, vor allem aber die Zuschauer.

Info: Infos zum Theater: www.ju-the.de

