„Die Hirten sind richtig wichtig“

Nach der überaus positiven Resonanz im vergangenen Jahr dürfen sich die Gottesdienstbesucher in St. Remigius Heddesheim an Heiligabend, 17 Uhr, erneut auf ein musikalisches Krippenspiel freuen. Es trägt diesmal den Titel „Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah“ und stammt von Hans-Jürgen Netz (Text) und Reinhard Horn (Musik). Die Probenleiterinnen des Rollenspiels – Claudia Obermann, Friederike Schmidt, Christine Beißwenger und Annika Dallinger – haben die Texte für die Kinder etwas umgeschrieben.

Die Lieder, darunter das titelgebende „Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah“, werden vom Projektchor „Chorwerkstatt“ gesungen und instrumental begleitet. Die Leitung und die Arrangements liegen in den Händen von Joachim Dallinger, seit 35 Jahren Organist der katholischen Gemeinde in Heddesheim.

Erst im November haben die etwa 20 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit den Proben begonnen, doch schon wenige Wochen später zeigt sich: Texte auswendig zu lernen und Abläufe einzuüben, ist für die jungen Darsteller kein Problem. Bei einer ersten Generalprobe beherrschen sie ihre Parts zu musikalischer Begleitung schon ganz prima – sehr zur Freude der Probenleiterinnen, die dem Stück mit ihren hilfreichen Tipps, etwa zum Sprechtempo oder zur Gestik, den weiteren „Feinschliff“ verleihen.

Klassisch angelegt

Wurde im vergangenen Jahr eine moderne Krippenspielvariante aufgeführt, ist die diesjährige eher klassisch angelegt. Hirten und Wirtsleute bekommen jedoch eine besondere Bedeutung zugewiesen. Josef und die hochschwangere Maria sind wegen der Volkszählung auf dem Weg nach Bethlehem. Nach der erfolglosen Herbergssuche finden sie den Viehstall, in dem das Jesuskind geboren wird. Den Hirten auf den Feldern erscheinen Engel, und der leuchtende Stern führt sie zum Stall. Schon bei der Probe gehen die Kinder begeistert in ihren Rollen auf – ob als Josef, als hochschwangere Maria, als Wirtsleute oder Hirten in Hut und Umhang, als Schäfchen oder weiß gewandete Engel.

„Es ist schön, Maria zu sein und cool, die Mutter von Jesus zu spielen“, sagt Darstellerin Lara Obermann. „Es macht viel Spaß, wenn die Leute einem zusehen und zuhören“, findet auch Johanna Heggemann, die eine Wirtsfrau spielt. „Es macht Spaß, sich in die Rollen von Hirten zu versetzen“, versichern Lucia Palomo Diaz und Carlotta Schmidt und ergänzen stolz: „Die Hirten sind in dem Rollenspiel richtig wichtig.“ Während einige Kinder bereits über Krippenspielerfahrung verfügen, sind andere neu dabei – etwa Julia Maar, die einen Engel darstellen darf. Gut 30 Minuten sind für das Vorspiel im Familiengottesdienst am Heiligen Abend eingeplant. Für die Kulisse aus Stall und Herberge zeichnen Hans Dallinger und Baldur Burkart verantwortlich.

