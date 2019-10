Die Kerwe ist eröffnet

Heddesheim.Ab sofort wird gefeiert: Gestern Abend ist die Kerwe in Heddesheim mit dem Aufstellen des Kerwebaums am Alten Rathaus eröffnet worden. Zum zweiten Mal spielt sich das komplette Geschehen samt Rummel im Ortskern ab. Insbesondere am Sonntag wird er zum Anziehungspunkt: Gegen 15 Uhr steigt dann die Hochzeit der Schlumpel mit ihrem Bräutigam im Bürgerhaus, anschließend hält Kerweparre Henrik Fütterer seine Kerweredd. Von 13 bis 18 Uhr werden außerdem einige Geschäfte im Ort ihre Türen öffnen und zum verkaufsoffenen Sonntag einladen. BILD: Schwetasch

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019