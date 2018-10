Die „Kerwe mittendrin“ ist eröffnet

Heddesheim.In Heddesheim wird seit gestern Kerwe gefeiert. Mit vereinten Kräften haben die Kerweborscht am Abend den Kerwebaum vor dem Alten Rathaus in die Höhe gehievt. Im Anschluss zogen sie samt Pfarrer und dem feierfreudigen Volk zur „Blaulichtparty“ der Feuerwehr, um den künftigen Bräutigam zu wählen. Heute Abend steigt ab 20 Uhr die Kerweparty des HTV im Bürgerhaus, am Sonntagnachmittag wird die Schlumbl ebendort ihren „Auserwählten“ ehelichen. Die Kerweredd steigt gegen 15 Uhr auf der Unterdorfstraße. Der Rummel rund ums Rathaus ist an allen Tagen geöffnet. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018