Die Liebe zur Natur schweißt zusammen

Beide sind sie in Heddesheim aufgewachsen, doch als Kinder kannten sich Kurt Klemm, der Sohn des Reitlehrers, und Inge Kling, die Tochter aus der Bäckerfamilie, nur vom Sehen. Beim Tanz im Badischen Hof an Silvester 1966 sahen sie mal genauer hin – und prompt funkte es. Heute feiern der 71-Jährige und seine Frau (69) Goldene Hochzeit.

„Kurt hat mich gefragt, ob ich noch mit zu seinem Bruder gehe“, erzählt Inge Klemm von jenem Abend, an dem die beiden noch lange gemeinsam feierten. Für den nächsten Tag verabredeten sie sich am Denkmal. „Ich hatte Zweifel, ob er wirklich kommt“, erinnert sich Inge Klemm lächelnd. Kurt kam, und der gemeinsame Weg der beiden begann. Am 24. Mai 1968 gaben sie sich im Rathaus das Jawort, am nächsten Tag war Trauung in der evangelischen Kirche. Eine Doppelhochzeit, denn Inge Klemms Bruder heiratete ebenfalls: „Das war die Sensation.“

Sohn Tim wurde 1969 geboren, danach arbeitete Inge Klemm, gelernte Kontoristin, zunächst nur noch halbtags, unter anderem als Verkäuferin in der Alueda im Ortskern. Ihr Mann Kurt, der bei der BBC den Beruf des Drehers gelernt hatte, wechselte 1976 von der SEL in Käfertal zur Gemeinde Heddesheim. Der damalige Bürgermeister Fritz Kessler habe ihn quasi angeworben, erinnert er sich: „Er kam auf dem kleinen Markt vor dem Rathaus vom Käsewagen auf mich zu.“ Die Gemeinde suchte seinerzeit einen Mann, der als Vollzugsbeamter und Feldschütz über die Ordnung wachte. „Ich konnte die ganze Zeit draußen sein, und das dienstlich“, erzählt Klemm, dessen Herz von Kind an für die Natur schlug. Freilich galt es im neuen Job auch mal, Wildbader nachts vom Badesee fernzuhalten, wie er schmunzelnd berichtet.