Die Meerjungfrau als Kindertheater

Die Gemeindebücherei Heddesheim präsentiert am Mittwoch, 17. Oktober, das Stück „Die kleine Meerjungfrau“ als Figurentheater der Theatermanufaktur Dresden. In der Geschichte über Liebe und Freundschaft frei nach Hans Christian Andersen beobachtet die kleine Meerjungfrau Arielle von der Wasserwelt aus die Menschen.

Als ein Schiff im Sturm kentert, rettet Arielle einem Prinzen das Leben – und verliebt sich in ihn. Die Meerhexe Ursula will ihr helfen und verwandelt sie für drei Tage in einen Menschen. Gelingt es Arielle nicht, innerhalb dieser Frist die Liebe des Prinzen zu gewinnen, wird sie für immer der Hexe gehören.

Wie die Geschichte ausgeht, können die kleinen und großen Theaterbesucher ab 15 Uhr im Bürgerhaus „Pflug“ erfahren. Das Figurentheater für Kinder ab drei Jahren dauert etwa 45 Minuten. Der Eintritt kostet drei Euro für Kinder, Erwachsene zahlen vier Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Gemeindebücherei Heddesheim, Telefonnummer 06203/10 12 39, Mail: buecherei@heddesheim.de. red

Info: Infos zum Stück unter www.theatermanufaktur.de

