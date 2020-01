Die Parkbank als Trainingsgerät

„Sport macht glücklich“, davon ist Holger Meier überzeugt. Und wenn das Training auch noch Spaß macht, tut das nach Erfahrung des 52-jährigen Heddesheimer Fitness-Coachs nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut.

Damit jeder je nach Lust und Laune in Bewegung bleiben kann, hat Holger Meier nach gut einjähriger Vorbereitungszeit jetzt sein neues Buch veröffentlicht. Mehr als 50 Übungen auf der Parkbank sollen Anregungen für ein ganz individuelles Training geben, ob für Hobby- oder Leistungssportler.

Der Gedanke an die Parkbank als Workout-Trainingsgerät kam ihm schon bei der Arbeit zu seinem 2018 erschienenen Trimm-Dich-Buch. „Damals ist bei mir die Idee gereift, den Menschen zu zeigen, dass Sport und Spaß überall möglich und für jeden zugänglich ist“, erzählt Holger Meier im Gespräch mit dem „MM“. Natürlich sei Training auch im Fitnessstudio möglich, mit all den sozialen Kontakten und dem Bezug zu einem Coach. Doch auf und an einer Parkbank könne jeder sporteln, ohne Öffnungszeiten, ohne Eintritt, überall, weltweit, ja sogar daheim in Hof und Garten, wenn dort eine stabile Bank stehe. „Ganz wichtig ist mir dabei, dass man immer einen Lappen beim Bank-Training dabei hat“, betont Meier. Denn natürlich soll das besondere Trainingsgerät nach den Übungen sauber bleiben.

Selbstverständlich hat Meier jede einzelne der mehr als 50 vorgeschlagenen Einheiten ausprobiert – und ist dabei am Heddesheim Badesee und in der Metropolregion beim meist eher zufällig anwesenden Publikum auf großes Interesse gestoßen: „Die Passanten waren erstaunt, was man da an einer Parkbank alles machen kann“, verrät er.

Intensität selbst steuern

Von leicht bis schwer, ob Spaziergänger oder Marathonläufer: Jeder könne sich mit den Anleitungen im Buch seine körperlich Belastung beim Training an der Bank ganz individuell in einem Baukastensystem aussuchen, die Trainingsintensität also selbst steuern. Dabei rät Meier zu einer „wohldosierten Belastung“ beim Ausgleichssport. Immer auf den eigenen Körper hören, „Auspowern“ sei sicher nicht die beste Lösung gegen Stress in der Leistungsgesellschaft.

„Es gibt im Buch auch eine Übung Nichtstun, einfach mal von der Parkbank die Aussicht genießen“, berichtet der Heddesheimer Fitness-Coach. Dieser humorvoll gemeinte Aspekt habe einen ersten Hintergrund. „Denn die Seele gehört bei meinem Trainingsprogramm immer dazu“, sagt Holger Meier.

