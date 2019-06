Die Tafel der Zukunft ist ein riesiger Bildschirm

Der Neubau an der Hans-Thoma-Schule in Heddesheim wächst und gedeiht, wie Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates formulierte. Die Turnhalle ist in Betrieb, das Schulgebäude mit Mensa und Klassenräumen wird nach den Sommerferien bezogen.

Bevor die Grundschüler hier das Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, gibt es noch einiges zu tun. Im Gemeinderat ging es jetzt unter anderem um die Beschaffung von Tafeln. „Die quietschen nicht mehr und sind im Grunde sehr große Fernseher“, erläuterte Kessler. Die weißen Bereiche (Whiteboards) könnten mit speziellen Stiften statt mit Kreide wie eine herkömmliche Tafel verwendet werden. Außerdem gebe es einen interaktiven Teil mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm wie bei einem Tablet oder Smartphone. Daneben verfügten die Tafeln über alle nötigen Anschlüsse für Endgeräte und seien ohne einen eigenen PC nutzbar.

Allerdings ist diese moderne Technik auch eine Herausforderung für die Lehrer. „Die müssen erst mal lernen, mit Geräten zu arbeiten“, sagte Kessler. Mitarbeiter der Verwaltung und die Rektorin hätten Tafeln im Einsatz besichtigt. Zwar lägen nach einer beschränkten Ausschreibung zwei Angebote vor, doch diese würden noch geprüft. „Wir wollen das Gerät erst ordern, wenn wir es gesehen haben“, kündigte der Bürgermeister an und bat dafür um Zustimmung.

Ob die Geräte nicht viel zu schnell veralteten, wollte ein Gemeinderat wissen. Kesslers lakonische Antwort: „Der Hersteller sagt nein, die Lebenserfahrung sagt ja.“ Whiteboards, die vor sechs Jahren gekauft wurden, seien heute auch nicht mehr Stand der Technik, erklärte der Bürgermeister weiter.

Fortbildungsbedarf sieht er bei den Lehrern, doch das sei eine Aufgabe des Kultusministeriums. „Man kann auch die Schüler fragen, aber das untergräbt auf Dauer die Autorität“, scherzte Andreas Schuster von den Grünen.

„Wir haben lange gewartet, weil wir auf Zuschüsse aus dem Digitalpakt gehofft haben“, sagte Kessler weiter, doch die dafür erforderliche Verwaltungsvorschrift komme erst vor der Sommerpause: „Das ist uns zu spät.“ Gemeinsam müsse jetzt ein Medienentwicklungsplan erstellt werden, um Fördermittel zu beantragen. Hier könne die Gemeinde 300 000 Euro beanspruchen. hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.06.2019