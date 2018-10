Diesmal wird mittendrin gefeiert

Die Dorfplatzfeste haben es bewiesen: Der Ortskern von Heddesheim ist durchaus feiertauglich. Davon soll jetzt auch die Kerwe profitieren. Erstmals seit vielen Jahrzehnten wird sie am dritten Oktoberwochenende (wieder) im Ort gefeiert, und zwar rund um Rathaus und Bürgerhaus. Unterdorf- und Schaafeckstraße werden dafür zum Teil gesperrt. Lediglich das Wellfleischessen am Montag bleibt aus Platzgründen in der Nordbadenhalle und damit abseits vom Zentrum.

„Kerwe mittendrin!“ heißt es dementsprechend auf den Flyern und Plakaten, mit denen die Beteiligten für das Fest vom Freitag, 19. Oktober, bis Montag, 22. Oktober, werben. Dass dabei gleich mehrere Vereine im Boot sind – auch das ist neu. War es all die Jahre maßgeblich der Heimat- und Traditionsverein (HTV), der im Ort das Fähnlein der Kerwe mit dem Stellen des Kerwebaums, der Hochzeit, der Kerweredd und der Beerdigung hochgehalten hat, sind jetzt auch die Feuerwehr, die Handballer der SG Löwen, die Schützengesellschaft, der Karnevalverein Hellesema Grumbe und die Gemeinde selbst mit im Boot. „Das ist super!“, freut sich HTV-Vorsitzender Klaus Gerstner, dass die Last auf vielen Schultern verteilt ist. Nicht zuletzt, weil mehr beteiligte Vereine voraussichtlich auch mehr Besucher anlocken könnten. „Das wird hundertprozentig ein Erfolg“, glaubt Gerstner – „außer vielleicht, es ist ganz schlechtes Wetter.“

„Das wird eine runde Sache“

Überzeugt vom neuen Konzept ist auch Wolfgang Unverricht. „Das wird eine runde Sache“, sagt der Chef des örtlichen Bauhofs, der mit Rathausmitarbeiterin Jasmin Hohmann die organisatorischen Fäden in der Hand hält. Die Kerwe-Macher haben lediglich eine, zumindest für die Jugend schlechte Nachricht: Einen Autoscooter wird es dieses Jahr nicht geben. „Das ist bedauerlich, geht aber aus Platzgründen nicht anders“, erklärt Jasmin Hohmann. Konnten sich die Schausteller bisher auf dem Nogent-le-Roi-Platz bequem ausbreiten, ist es bei der „Kerwe mittendrin“ eben enger. „Wir werden aber dieses Jahr mal schauen, wie es aussieht, wenn alles steht“, verspricht Unverricht. „Vielleicht finden wir fürs nächste Jahr dann doch noch eine Möglichkeit.“ Zwei Karussells für Kinder und eines für die Größeren seien neben den diversen Buden aber auf jeden Fall im Ort dabei, versprechen er und seine Kollegin Hohmann.

An zentraler Stelle fällt am Freitagabend auch der Startschuss. Statt wie zuletzt auf dem Dorfplatz, richtet der HTV den Kerwebaum – wie früher – vor dem Alten Rathaus auf. Im Anschluss zieht das Kerwevolk zur Feuerwehr, wo der Bräutigam im Rahmen der „Blaulichtparty“ gewählt werden soll. Zu den Neuerungen gehört außerdem ein Getränkewagen, der ab Samstagnachmittag vorm Bürgerhaus Station macht. Am Wochenende wird er von den SG Löwen betrieben, am Montag übernehmen ihn die Grumbe.

In den Händen des HTV bleibt die Kerweparty im Bürgerhaus, zu der am Samstagabend wieder „DJ Thommy“ erwartet wird (Eintritt frei). Auch den Umzug am Sonntagnachmittag von der Werderstraße zum Bürgerhaus und die anschließende Vermählung der Schlumbl mit ihrem Bräutigam stemmt der Heimat- und Traditionsverein. Seine Kerweredd hält „Günter-ohne-h“ Gajewski, wenn es nicht gerade stürmt und schüttet, diesmal draußen, im Bereich zwischen Bürgerhaus und Altem Rathaus. Einige Geschäfte wollen den Bürgern einen weiteren Grund bieten, um am Sonntag „ins Ort“ zu kommen: „Ein paar haben signalisiert, dass sie öffnen wollen“, kündigt Hohmann an.

Am Kerwemontag müssen sich die Feiernden dann doch noch mal „nach draußen“ begeben: Lediglich die Nordbadenhalle biete ausreichend Platz fürs Wellfleischessen, zu dem alljährlich rund 1000 Gäste kommen, erklärt die Organisatorin. Doch auch dieser Traditionstermin kommt mit einer Premiere daher: Erstmals wird die Schützengesellschaft für die Bewirtung sorgen.

Wenn der HTV dann am Abend die Kerwe vor dem Alten Rathaus zu Grabe trägt, können sich die Trauergäste im Anschluss im Bürgerhaus stärken, wo auch die Kerwesau verlost wird. Zum Leichenschmaus servieren die Grumbe dort unter anderem Würstchen und belegte Brötchen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018