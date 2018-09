Digitale Schnitzeljagd

Zu einer digitalen Schnitzeljagd durch Heddesheim lädt die Gemeindebücherei am Sonntag, 16. September, ab 11 Uhr ein. Auf dem Dorfplatz treffen sich dazu Kinder ab acht Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Die Teilnahme ist kostenlos. Leihgeräte (Smartphones) sind vorhanden, es können aber auch eigene Handys mitgebracht werden. Die Literaturgruppe wird am Dorfplatz noch einen Einblick in die Frühgeschichte auf der Gemarkung sowie am Tabakbrunnen ergänzende Informationen zur „Tabakgeschichte“ Heddesheims geben. Jeder Teilnehmer der Rallye erhält einen kleinen Trostpreis. Aus organisatorischen Grünen bitten die Veranstalter um Voranmeldung unter Telefon 06203/10 12 39 oder per E-Mail (buecherei@heddesheim.de). red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.09.2018