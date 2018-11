Drei Künstler setzen auf Blaupausen

„Blaupause – Cyanotypien“ heißt die neue Ausstellung, die der Heddesheimer Kunstverein in Kooperation mit der Freien Kunstakademie Mannheim ab Sonntag, 25. November, in seinen Räumen im Alten Rathaus von Heddesheim zeigt.

Die Cyanotypie mit ihrer charakteristischen Blaufärbung ist nicht nur eines der ältesten fotografischen Verfahren, sondern sie fordert auch in besonderer Weise zum Experimentieren heraus. Die Möglichkeiten dieser Technik loten die drei Künstler Dennis Abel, Christina Detmers und Heike Penner von der Freien Kunstakademie Mannheim auf ganz unterschiedliche Weise aus. Was dabei herauskommt, zeigen sie bei ihrer Ausstellung in Heddesheim. Dennis Abel bespielt das Obergeschoss des Kunstvereins mit einer Installation, bei der die Besucher Teil des Entstehungsprozesses einer Cyanotypie werden, die auf einer Leinwand über die Dauer der Ausstellung belichtet wird. Christina Detmers streift mit der Kamera durch Mannheim und fertigt aus den fotografierten Motiven mittels Cyanotypie fragmentarische und malerische Bilder, die bisweilen ein wenig surreal anmuten. Heike Penner wiederum belichtet beispielsweise kleine Zeichnungen auf Kaffeefiltern oder fertigt Cyanotypie-Collagen, die Strukturen des menschlichen Körpers erkennen lassen.

Zur Vernissage am Sonntag, 25. November, 11 Uhr, spricht die Kunsthistorikerin und Dozentin Kim Behm einführende Worte. Die Ausstellung ist bis 13. Januar 2019 sonntags von 14 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. red/agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018