Drei Wochen Umleitung

Autofahrer müssen sich in Heddesheim in den kommenden Wochen auf zusätzliche Behinderungen einstellen. Während die Kreisstraße nach Muckensturm bereits seit längerer Zeit gesperrt ist, wird nun ab dem kommenden Montag, 24. Juni, auch die Rathauskreuzung in der Ortsmitte abgeriegelt.

Absperrgitter und Beschilderung sind vorbereitet. Asphaltarbeiten erfolgen in Beindstraße, Oberdorfstraße, Schaafeckstraße und Unterdorfstraße, also an allen vier Straßen, die auf diese Kreuzung führen. Deshalb wird diese voraussichtlich bis zum 12. Juli voll gesperrt sein. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert. Die Lissenstraße wird in diesem Zeitraum für PKW zur Einbahnstraße. Eine Durchfahrt wird nur von der Mannheimer Straße kommend möglich sein. Von der Unterdorfstraße kommend ist die Durchfahrt gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kirchbaumstraße. Der Busverkehr erfolgt in beide Richtungen. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019