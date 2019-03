Druckabfall möglich

Wegen Arbeiten an einer Hauptleitung kann es in der kommenden Woche kurzzeitig zu Druckschwankungen bei der Trinkwasserversorgung in Heddesheim kommen. Das teilte der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße mit. Der Verband führt derzeit bis Mitte Mai 2019 eine Sanierung des am Heddesheimer Ortsrand im Bereich der Siedlung liegenden Übergabeschachts Süd durch. Dabei werden innenliegende Rohrleitungen erneuert und der Beton saniert.

Für diese Arbeiten wird am Dienstag, 2. April, kurzzeitig die dort liegende Rohrleitung zur Trinkwasserversorgung des Ortsnetzes von Heddesheim außer Betrieb genommen und eine provisorische Ersatzversorgung hergestellt, wie der Zweckverband informiert. Die Trinkwasserversorgung nach Heddesheim erfolge an diesem Tag über die Leitung des Gewerbegebiets Heddesheim. Weil diese einen geringeren Durchmessers habe, könne es zu Druckschwankungen und Druckabfall im Ortsnetz von Heddesheim kommen.

Trübungen unbedenklich

Zudem seien nach der Herstellung der provisorischen Versorgung Trübungen und Verfärbungen im Trinkwasser möglich. Diese „stellen keine Gefahr für die Gesundheit dar und sind völlig unbedenklich“, schreibt der Zweckverband und bittet die Bevölkerung für eventuelle Einschränkungen um Verständnis. Fragen beantwortet die Verbandsverwaltung im Heddesheimer Rathaus unter der Telefonnummer 06203/10 12 30. red

