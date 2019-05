Durch Fenster in Büro eingestiegen

In das Bürogebäude eines Lebensmittelgroßhändlers in der Edekastraße in Heddesheim sind bislang Unbekannte am frühen Sonntag gegen 1.10 Uhr eingestiegen. Die Täter hatten sich nach Angaben der Polizei vom Montag Zutritt zu dem Firmengelände verschafft. Dort stiegen sie auf das Vordach des Bürogebäudes, um anschließend ein Fenster aufzuhebeln. Durch dieses drangen sie in das Gebäude ein, machten sich gewaltsam an zwei Bürotüren zu schaffen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Brauchbarem. Ob sie dabei fündig wurden, steht laut Polizei noch nicht fest. Auch die Höhe des Sachschadens könne noch nicht näher beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Revier Ladenburg, Telefon 06203/9 30 50, in Verbindung zu setzen. red/pol

