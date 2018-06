Durchgang für Fußgänger in Kürze offen

Anzeige

Wo noch vor wenigen Tagen das Eingangsgebäude zum alten Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Heddesheim stand, klafft jetzt eine Lücke. Die Abrissarbeiten für das geplante Café der Ludwigshafener Bäckerei Görtz sind in der Beindstraße in vollem Gange. Ein großer gelber Container ist randvoll mit Holzteilen, direkt daneben türmen sich auf dem Boden türkisfarbene Stahlträger, die in dem Haus verbaut waren. Der Greifer des Baggers legt gerade ein weiteres verbogenes Rohr auf den Haufen hinter dem Bauzaun.

„Seit Montag laufen die eigentlichen Abbrucharbeiten an dem Gebäude“, erklärt Stefan Bessler vom Heddesheimer Bauamt gestern vor Ort. Vor etwa zwei Wochen hatten die Arbeiter damit begonnen, das Gemeindehaus und das Helfrich-Haus an der Ecke zur Unterdorfstraße zu entkernen. Jetzt fallen Stück für Stück die Mauern der Gebäude. Vom Gemeindehaus wird sich die Abbruchfirma aus Grünstadt dabei nach und nach in Richtung Rathauskreuzung vorarbeiten.

Stück für Stück bis zum Eckhaus

In etwa drei Wochen werde auch das Helfrich-Haus an der Ecke komplett verschwunden sein, erläutert Bessler. Da es zum Teil unterkellert ist, müssten hier auch die noch in der Erde verborgenen Außenwände des Kellers entfernt werden, erklärt er weiter. Im Innern des Hauses sieht man gestern nur noch Schutt – das ehemalige Geschäftshaus ist bereits komplett entkernt. Vor dem Gebäude ist die Straßenlaterne ein Stück in die Unterdorfstraße verlegt worden, auch ein Verteilerkasten wanderte für die Bauarbeiten auf die schräg gegenüberliegende Seite der Kreuzung.