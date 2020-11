Ehrung der Blutspender

Bei den DRK-Blutspendeaktionen im Zeitraum vom September 2019 bis August 2020 haben mehrere Heddesheimerinnen und Heddesheimer eine Blutspende geleistet, die mit einer Ehrung verbunden ist.

Für zehnmaliges Blutspenden ausgezeichnet werden Beate Böhm, Ivana Butkovic, Regina Dölger, Anita Galm, Wolfgang Geißinger, Rainer Häffner und Tanja Herbel. Bereits 25 Mal dabei waren Claudia Harbarth und Gudrun Koschel. Eine Ehrung für 50-maliges Spenden geht an Ralf Hoffmann und Claudia Schubach. Auf die stolze Zahl von 150 Blutspenden hat es Werner Gerstner gebracht.

Urkunden kommen per Post

Für gewöhnlich sind alle zu ehrenden Blutspender zu einer Verleihungsfeier eingeladen, bei der Bürgermeister Michael Kessler sowie Thomas Tuschner, Vorsitzender des DRK Heddesheim, die Ehrennadeln und Urkunden des Deutschen Roten Kreuzes überreichen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Vorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie kann die Verleihungsfeier in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie die Verwaltung informiert, wurden die Ehrennadeln und Urkunden des DRK daher per Post zusammen mit einem Präsent der Gemeinde als Anerkennung an die Blutspender versandt.

Ebenso dankt die Gemeinde den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des DRK-Ortsvereins für ihr Engagement in der Gemeinde und ihren Einsatz bei den Blutspendeterminen. red/agö

