Eiertanz um Kreisel-Kunst

Anzeige

Viel hätte nicht gefehlt, und der Platz, auf dem wir unser Ei für das gestrige Rätsel fotografiert haben, wäre um einiges leerer gewesen. Dann wäre er eine schlichte Kreiselmitte, vielleicht mit ein paar kleinen Pflanzen. Es ist aber noch einmal gut gegangen – und nicht zuletzt deswegen haben viele „MM“-Leser natürlich auch richtig erkannt, wo unser Osterei Station gemacht hat: auf dem Kreisel zwischen den Heddesheimer Gewerbegebieten, markant wegen seines großen Kunstwerks, dem „Eingangstor“ von Kurt Fleckenstein.

Um das stählerne Werk hatte es in den vergangenen Jahren Diskussionen gegeben, ausgelöst von einem Erlass des baden-württembergischen Verkehrsministeriums im Jahr 2011. Darin waren die Regierungspräsidien aufgefordert worden, die Verkehrssicherheit von Kreisverkehrsplätzen zu überprüfen. Der Erlass wiederum sollte eine EU-Richtlinie umsetzen, die auf die Reduzierung von Unfallgefahren abzielte. Landesweit wurden daraufhin Kreisverkehre kontrolliert – und einige Kunstwerke mussten von den Inseln weichen.

Auch das Tor in Heddesheim und das Benz-Dreirad in Ladenburg standen nach der Überprüfung auf der Kippe. Doch die Gemeinden wehrten sich. Auch der Künstler selbst, für seine provokanten Aktionen bekannt, setzte ein Zeichen: Im November 2012 verhüllte Kurt Fleckenstein aus Protest sein Kreiselkunstwerk in Heddesheim. Fünf Tage lang erinnerte das „Eingangstor“ unter schwarzem Tuch mit weißem Kreuz an einen riesigen Sarg.