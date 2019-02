Ein Abend mit Lichtspielen für die Seele

Am Anfang des Abends stand erstmal das Händeschütteln. Genau 130 Hände waren es, die Monika Lehmann-Etzelmüller am Eingang des evangelischen Gemeindehauses drückte. Sie gehörten Kirchenältesten aus der näheren und weiteren Umgebung, die die Dekanin des Kirchenbezirks Ladenburg/Weinheim im Namen des Bezirkskirchenrats willkommen hieß.

„Kurz vor Beendigung der sechsjährigen Amtszeit wollen wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen herzlich Danke zu sagen“, erklärte die Geistliche, die einen zwanglosen Abend zum Kennenlernen, zur Unterhaltung, aber auch mit Programm geplant hatte, um sich bei den Ehrenamtlichen für ihr Engagement in der zu Ende gehenden Amtsperiode zu bedanken.

Sie vertreten 50 000 Christen

„Das Amt eines Kirchenältesten ist eines der schönsten Ämter überhaupt. Da kann Kirche gestaltet werden“, erklärte Lehmann-Etzelmüller. Aus insgesamt 19 Gemeinden kamen die Gäste, die schätzungsweise 50 000 Christen vertreten. In ihren Dank an die Ehrenamtlichen schloss die Dekanin auch die hauptamtlichen Mitarbeiter ein, nämlich Pfarrer und Gemeindediakone. Danach begann der Abend zunächst kulinarisch, und zwar mit einem Buffet; frisch gestärkt konnten die Besucher nun den kulturellen Teil des Abends, der in der Kirche stattfand, auf sich wirken lassen.

Hier standen Christina Brudereck und Ben Seipel als Duo „2Flügel“ mit ihrem Programm „Kopfkino“auf der Bühne, und es zeigte sich, dass es tatsächlich sehr viel mit Film zu tun hatte, aber auch mit Kirche. Ist doch die gebürtige Essenerin Brudereck nicht nur Pfarrerstochter, sondern auch selbst studierte Theologin, die allerdings irgendwann von der Kanzel auf die Bühne wechselte. Nun stimmte sie ihr Publikum auf das Kommende ein: „Musik und Worte sorgen für Bilder im Kopf, für Filme in den Herzen der Hörenden. Für alle, die Wortwitz und originelles Klavierspiel lieben, machen wir diesen Abend.“

Ihre Texte nennt die Schriftstellerin „Theopoesie“, denn: „Theologie will erklären, Theopoesie deutet nur an.“ Für den musikalischen Part bei „2Flügel“ war Pianist Seipel zuständig. Und es zeigte sich, dass er einiges zu tun hatte an diesem Abend: Etwa 14 Hits in 80 Sekunden zu spielen, eine Nummer, über die der Dozent an der Hochschule für Musik in Köln selbstbewusst sagte: „So etwas hört man nicht oft.“ Vielleicht auch wegen der thematischen Bandbreite, waren doch gespielte und gesungene Stücke von Hans Albers, Billy Joel, und U2 zu hören, aber auch vom Klassiker Chopin.

Miss Piggy und Miss Marple

Dazu erzählte Brudereck Geschichten, auch aus ihrem eigenen Leben. Kleine, feine Zeilen und schöne Melodien waren das, die Anlass boten zum Nachdenken und zum spontanen Lachen. Es war ein Abend mit Gedanken zur Heimat in Europa, über die Muttersprache, Miss Marple und Miss Piggy.

Rund 60 Mal im Jahr tritt das Duo auf; in Heddesheim wurde es am Ende seines Auftritts gefeiert, nach einem zweistündigen Feuerwerk voll Geist, Humor und tiefgründigen Gedanken. Ob bei den Themen, die sich um den zweiten Weltkrieg drehten, oder die aktuelle Politik, „2Flügel“ trafen den richtigen Ton.

Sogar, wenn es um den Papst ging: „Franziskus ist zum Katholisch-Werden.“ Eine Meinung, die in den Reihen evangelischer Christen jedenfalls nicht allzu oft zu hören sein dürfte. Immer wieder wurde es cineastisch, das Duo sprach, sang und musizierte über Filme wie Sophie Scholl und Winnetou, Dirty Dancing und Casablanca. Viele Erinnerungen wurden bei den Zuhörern wach, als neue und alte Kinderfilme thematisiert wurden – es wurde immer mehr ein Abend mit Lichtspielen für die Seele.

Die 75-jährige Ilvesheimerin Margarete Kaibel genoss ihn: „Eine sehr gute Mischung. Politisches, Kirchliches, ein abwechslungsreicher Abend“. Charlotte Motzke (27 Jahre) kam aus Dossenheim und freute sich über die Einladung: „Schön, dass man sich in diesem Rahmen einmal trifft. Es war eine angenehme Atmosphäre und ein super Programm“. diko

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019