Das Sommerfest hat einen festen Platz im Kalender des evangelischen Werder-Kindergartens in Heddesheim. „Ein Ball geht um die Welt“ war das Motto und so wurde auch diesmal fröhlich in und rund um die Einrichtung gefeiert. Fast zehn unterhaltsame Spielstationen hatte das Kindergartenteam unter Leitung von Herma Krieg aufgebaut. Mit dem Einzug der Kinder – aufgeteilt in fünf Mannschaften – , dem Abspielen der Nationalhymne und dem Singen des Liedes „Ja der Fußball, der ist lustig“ begann das Sommerfest 2018.

„Mannschaftskapitänin“ Herma Krieg ließ die jüngeren als auch die älteren Besucher wissen, man ist für das Heimspiel in der „Werder-Kindergarten-Arena“ an den Unterhaltungsstationen gut vorbereitet. Sie verwies auch auf ein Schätzspiel im Eingangsbereich – es galt zu schätzen, wie viele Lutscher sich in einer großen Glassäule befinden (Preis: Kindergarten-Pokal).

Fanartikel gebastelt

Entsprechend dem Sommerfestmotto waren an vielen Stellen im Kindergarten die Fahnen aller teilnehmenden Länder an der WM 2018 zu sehen, die die Kinder gemalt hatten. Basteln wurde beim Sommerfest großgeschrieben und so luden verschiedene Bastelstationen die Kinder zum Mitmachen ein. Unter Anleitung der Kindergärtnerinnen wurden unter anderem Fanartikel wie Fußballtrommeln, in den Deutschlandfarben, Haarreife und Armbänder gebastelt.