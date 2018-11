Ein Becher wandert in die Region

Am heutigen Samstag eröffnet die Bäckerei Zorn in der Unterdorfstraße 18 in Heddesheim ihre neue Filiale. Von den Kollegen der Bäcker-Familie Muschelknautz übernommen, präsentiert sich das neue Café im gemütlichen Ambiente. Wie die Klimaschutzagentur Mannheim informiert, kommt zur Eröffnung der neuen Filiale auch die Aktion „Bleib deinem Becher treu“ nach Heddesheim. Damit wandert die Mehrwegbecherkampagne von Mannheim aus weiter in die Region.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer neuen Filiale im Herzen von Heddesheim und damit in unserer Heimat, Ursprung des Unternehmens und Wohnsitz der Traditionsfamilie, angekommen sind“, betonen die Geschäftsführer und Eheleute, Christian und Katrin Zorn laut einer Pressemitteilung. „Täglich frisch und von Hand gebacken, aus reinen Zutaten und ohne Zusätze: In unserem Café laden wir zum Genießen von echtem Backhandwerk ein“, heißt es weiter. Ob Brötchen, süße Teilchen, herzhafter Snack oder Kuchen und Torten aus der hauseigenen Konditorei: Das Familienunternehmen Zorn backt in Mannheim-Käfertal nach eigenen Angaben mit ausgewählten Rohstoffen der Region. Weil das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement setze, sei man Partner der Mehrwegbecherkampagne „Bleib deinem Becher treu“, die Ende März in Mannheim ins Leben gerufen wurde.

Partner der Mehrweg-Kampagne

Initiiert von der Stadt Mannheim und der Klimaschutzagentur Mannheim möchte die Kampagne Nachhaltigkeit und „Coffee to go“, also den Kaffee für unterwegs, zusammenbringen. Unter dem Motto „Tschüss Einweg, Hallo Mehrweg“ schließen sich nach Angaben der Initiatoren immer mehr Partner in der Region an. Unter anderem nehmen auch Cafés und Bäckereien in Bensheim und Viernheim teil – erkennbar am „Bleib deinem Becher treu!“-Aufkleber im Schaufenster. Er zeigt: Hier kann frischer Kaffee auch im Mehrwegbecher mitgenommen werden kann. In den Filialen der Bäckerei Zorn ist zudem der Kampagnenbecher erhältlich. Dieser ist laut Klimaschutzagentur zu 100 Prozent in Deutschland hergestellt, vollständig recycelbar, besteht aus einem schadstofffreien Qualitätskunststoff und ist spülmaschinenfest. Er kostet einheitlich vier Euro. Wer ihn bei Zorn kauft, bekommt die erste Befüllung gratis.

Eine Übersicht über alle Standorte gibt es auf www.bleibdeinembechertreu.de. Interessierte Unternehmen können sich jederzeit anschließen. Infos bei der Klimaschutzagentur, Telefon 0621/86 24 84 10, Mail: info@klima-ma.de. red

