„Ich bin froh, dass es nicht mein erstes Jahr als Schulleiterin war“, sagt Christine Senger und lacht. Acht Jahre leitete sie die Kerschensteiner Gemeinschaftsschule auf der Schönau. Vor einem Jahr, am 24. Juli 2019, wurde die heute 46-Jährige zur Rektorin der Karl-Drais-Schule (KDS) Heddesheim ernannt. „Wir sind sehr dankbar, dass die Wahl auf sie fiel“, sagt Konrektor Robert Rodenberg und lobt die „enorme Kompetenz“ seiner Chefin.

Im Pressegespräch blickt die Schulleiterin heute auf „ein besonderes Jahr für alle“ zurück. Es wird vor den Sommerferien ohne Abschlussfeiern enden. Nur eine „Corona-gerechte“ Zeugnisübergabe werde es für die Abgänger geben, wie Senger bedauert. Dabei gebe es gleich zwei Besonderheiten zu feiern: Erstens wird der letzte Werkrealschul-Jahrgang entlassen – es sind 19 Zehntklässler. Zweitens werden die ersten Gemeinschaftsschüler ihren Hauptschulabschluss in der Tasche haben.

Von zwölf der 56 Neuntklässler werden sich Senger und ihre 32 Kollegen dann verabschieden. „44 machen noch weiter“, freut sich die Schulleiterin. Diese Jugendlichen streben als nächstes den Realschulabschluss an. Vier von ihnen lernen auf Gymnasialniveau. „Sie können nach der zehnten Klasse in die Oberstufe eines Gymnasiums wechseln“, erklärt Endrik Ebel vom Schulamt Mannheim. „Potenzial für das Gymnasium hätten noch mehr Schüler“, ist Senger überzeugt. Doch die Eltern seien vorsichtig.

Individuelles Lernen

Hauptschul-, Realschulabschluss oder Übergang ans Gymnasium: Kennzeichen der Gemeinschaftsschule ist, dass es viele Wege gibt. Die Schüler können innerhalb ihrer Klassenverbände auf unterschiedlichen Niveaus lernen. Damit jedes Kind die optimale Förderung erhält, unterrichten an der KDS Hauptschul-, Realschul- sowie Gymnasiallehrer. Auch zwei feste Sonderpädagogen sind im Kollegium, das durch einen Schulsozialarbeiter ergänzt wird. Zehn der derzeit rund 300 Kinder an der KDS haben einen inklusiven Förderbedarf.

„Ich habe hier ein sehr herzliches Team vorgefunden“, schwärmt Senger. „Die Kollegen leisten hervorragende Arbeit was die Differenzierung betrifft.“ Von ihrem Vorgänger Jens Drescher habe sie „gut angelegte Strukturen“ übernommen: „Das war alles sehr durchdacht.“ Und die Gemeinde Heddesheim schaffe als Schulträger „beste Voraussetzungen, was die Ausstattung angeht“.

Die konsequente Unterstützung durch die Kommune betont auch Ebel. „Das war in der öffentlichen Wahrnehmung sehr positiv.“ Für das Kollegium sei dies zudem ein großer Motivationsfaktor gewesen, bestätigt Konrektor Rodenberg. In die Umbaumaßnahmen hat die Gemeinde in fünf Bauabschnitten mehr als drei Millionen Euro investiert. Aktuell werden im Flur noch Decken saniert.

„Wir wollen im nächsten Jahr mit dem Haupttrakt durch sein“, sagt Bürgermeister Michael Kessler. Dann hat die Gemeinschaftsschule mit rund 330 Schülern ihre Endgröße erreicht. Die Schule ist zweizügig, bei 56 Kindern pro Jahrgang ist Schluss. „Dreizügig würde sie aber auch voll“, ist sich Ebel sicher. Schließlich verzeichne die KDS „als eine der wenigen Gemeinschaftsschulen im Land“ jedes Jahr deutlich mehr Anmeldungen, als sie Schüler aufnehmen kann.

Dass die KDS ihren guten Ruf zu Recht genießt, hat zuletzt der Umgang mit der Corona-Krise untermauert. Der Umstieg auf den digitalen Unterricht sei schnell und gut gelungen, berichten Senger, Rodenberg und ihre Kollegin Judith Hammer. Alle Schüler seien erreicht worden. Wo nötig, hat die Schule ihnen Tablet-PCs ausgeliehen (wir berichteten). „Auch die Eltern waren im Großen und Ganzen sehr zufrieden, wie wir in einer Umfrage ermittelt haben“, sagt Lehrerin Hammer.

Unterm Strich lief es sogar so gut, dass nun auch andere Schulen von dem KDS-Beispiel lernen sollen. „Wir stehen mit dem Regionalbüro der Deutschen Schulakademie in Kontakt“, berichtet Senger.

Noch ist offen, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Senger glaubt an einen Mix aus Präsenz- und Online-Unterricht. Für letzteren werden auf alle Fälle weitere Geräte angeschafft. Kessler rechnet dafür mit rund 60 000 Euro aus dem Sofortausstattungsprogramm von Bund und Land. „Die Schulen müssen sich auf alle Szenarien vorbereiten“, unterstreicht Ebel.

