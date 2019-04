Ein Glückstag für Charlotte

Der bundesweite „Girl’s Day“, der Mädchen-Zukunftstag, soll Schülerinnen ermutigen, bei der Berufswahl auch typische Männerberufe in Betracht zu ziehen. Dafür können sie sich einen Praktikumsplatz ihrer Wahl suchen. Doch die Teilnahme ist nicht für alle Mädchen selbstverständlich. So wie für die elfjährige Charlotte Henning aus Heddesheim. Sie wurde mit dem Down-Syndrom geboren und besucht als Inklusionskind die fünfte Klasse der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule.

Charlottes Mutter klapperte Läden und Geschäfte im Ort ab, um auch für sie einen Praktikumsplatz zu finden. Das Konzept war klar: Kein ganztägiger Einsatz sollte es sein, sondern mehrere kleine Einheiten die es dem Mädchen erlauben, auch ohne die Begleitung der Mutter in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern. „Für uns stand nicht im Vordergrund, dass Charlotte einen Männerberuf kennenlernt, sondern überhaupt einen Einblick in die Arbeitswelt erhält.“

Drei Geschäfte ließen sich auf das Projekt ein, für Charlotte startet der Tag im Heddesheimer Schreibwarengeschäft Wundertüte. Dort durfte sie unter der Anleitung von Jessica Hinz Zeitungen verkaufen, Regale einräumen, Pakete entgegennehmen und sogar kassieren. „Anfangs hatte ich Berührungsängste, aber sie hat sich so toll gemacht, ich bin ganz begeistert“, erzählt Hinz. „Sie war so freundlich zu den Kunden, hat allen einen schönen Tag gewünscht – es ist wirklich sehr gut gelaufen.“ Charlotte darf in den Ferien jederzeit wieder vorbeikommen. „Ich hoffe sehr für sie, dass sie die Chance bekommt, irgendwann einen normalen Beruf auszuüben.“

Im Haarstudio Dunja durfte Charlotte zuschauen, wie man Strähnchen oder Flechtfrisuren macht, die Kunden mit Kaffee und Wasser versorgen und an einem Frisurenkopf üben. Julieta Zekas Sohn ist Autist, daher wusste sie: „Ich muss einfach laut und deutlich sprechen und klare Ansagen machen.“ Charlotte, so erzählt sie, habe sehr gut gearbeitet, auch direkt am Kunden – das ist nicht selbstverständlich für Praktikanten. Die Idee, Charlotte am Girls Day teilnehmen zu lassen, findet Zeka super: „Es ist richtig schön zu sehen, dass die Menschen nun wissen, dass sie die gleiche Arbeit machen kann wie andere.“

Der krönende Abschluss für Charlotte war ihr Einsatz in der Eisdiele Taormina. Francesco Limonciello kennt das Mädchen schon seit einigen Jahren und sagte sofort zu: „Wie kann man zu Charlotte nein sagen? Es ist immer eine Freude, sie am Schalter zu haben.“ Sie durfte hinter der Theke Eiskugeln formen oder Milkshakes zubereiten. Sie nahm Bestellungen auf, aber sie räumte auch die Spülmaschine aus und wischte Tische ab. „Das gehört auch dazu“, so Robert Rodenberg, stellvertretender und derzeit kommissarischer Schulleiter an Charlottes Schule. Mit viel Konzentration und Fleiß erledigte sie alle Aufgaben und konnte sich zum Abschluss über einen gut gefüllten Trinkgeldbecher und ein fröhliches „Ciao Bella“ ihrer Kollegen freuen.

Stolz auf ersten Arbeitstag

24 Kinder aus Charlottes Klasse nahmen am Girls- and Boysday teil, davon fünf der acht Inklusionskinder. „Eine erfreuliche Zahl“, findet Rodenberg. „Wir freuen uns sehr über die Offenheit in Heddesheim.“ Christine Henning hat an diesem Tag ihr Ziel erreicht: Charlotte konnte sich einmal aus einem anderen Blickwinkel präsentieren. Dafür hatte sie eigens ein T-Shirt mit dem „Girl’s Day“-Logo und Charlottes Namen drucken lassen. Die Erlebnisse des Tages fasste sie für ihre Tochter in einer schönen Erinnerungsmappe mit Fotos, Bestätigungsstempeln der Praktikumsstellen und einem kleinen Überblick über Erlebnisse und Tätigkeiten zusammen. „Dieser Tag war für sie so wertvoll, wir wollen, dass sie ihn nicht vergisst.“

Stolz blickt die Elfjährige auf ihren ersten „richtigen“ Arbeitstag zurück, an dem auch ihre Mitschüler einen neuen Eindruck von ihr bekommen haben. Einer fand: „Du hattest heute bestimmt den coolsten Job von allen.“ Und ein anderer, den sie im Eiscafé bediente, fasste es laut Mutter Henning so zusammen: „Die Charlotte sieht heute richtig glücklich aus.“

