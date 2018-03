„Ein großes Plus“: Viele Kräfte sind tagsüber verfügbar

Anzeige

„Teamgeist und Technik, Sicherheit und Schutz“ - so lautet das Motto bei der Freiwilligen Feuerwehr Heddesheim. Zwar blickte Kommandant Dieter Kielmayer bei der Hauptversammlung in der Feuerwache auf ein „verhältnismäßiges ruhiges Jahr“ mit 56 Blaulicht-Einsätzen zurück. Doch beim Thema Technik steht den 49 Aktiven bald einiges ins Haus: Bis Anfang Mai soll der neue Gerätewagen (GW) „Logistik“ endlich da sein. Das Fahrzeug ersetzt einen ausgedienten Rüstwagen, um bei Chemie- und Verkehrsunfällen künftig noch besser aufgestellt zu sein. Die „Ausbildung am GW“ gab Kielmayer als eines der wichtigsten Ziele in diesem Jahr aus.

„Fast in trockenen Tüchern“, so hofft Kielmayer, sei auch die Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW). Ebenso muss bald ein Tanklöschfahrzeug (TLF) ersetzt werden. „Wir wollen Zuschüsse erhalten“, kündigte Bürgermeister Michael Kessler in der Sitzung an. Er dankte den insgesamt 98 Mitgliedern (Kielmayer: „Der neue Wert ist karteileichenbereinigt“) für ihre große Bereitschaft zur Fortbildung sowie für die tatkräftige Unterstützung beim Ortsjubiläum 2017. Bei vielen Veranstaltungen sei die Feuerwehr „stark gefragt“ gewesen. Sogar als Mitorganisatoren von Festivitäten wie dem Dorfplatzfest, das in Heddesheim noch lange in guter Erinnerung bleiben werden, sei die Feuerwehr aufgetreten: „Das war bombenstark, ihr wart eine tragende Säule.“

Mit erfreutem Tischklopfen quittierten die Männer in den blauen Uniformen dieses Zeichen der Anerkennung: Ihr Dienstausweis berechtigt sie 2018 zu freiem Eintritt in Heddesheims Schwimmbädern. Davon würden, so Kessler, auch die Einrichtungen profitieren, denn dank des an der Kasse zu hinterlegenden Ausweises wisse das Personal, dass im Notfall kompetente Unterstützung schon vor Ort sei. Dass seine Truppe beim Gemeindejubiläum Anlass bot, Stolz zu empfinden, unterstrich Kielmayer: „Ich war baff, was Ihr geleistet habt.“ Auch insgesamt zeigte sich der Kommandant hochzufrieden. Mindestens 15 Kräfte seien tagsüber, wenn die Ehrenamtlichen ihren Berufen nachgehen, dank ihrer Arbeitsstellen vor Ort verfügbar: „Das ist ein großes Plus von uns“, stellte er fest. So betrage auch die durchschnittliche Ausrückdauer nur 3:50 Minuten. Kielmayer: „Das ist schon eine stolze Zeit.“