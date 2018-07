„Ein Juwel mitten im Ort“

Anzeige

Zum zehnjährigen Bestehen der betreuten Senioren-Wohnanlage am Dorfplatz in Heddesheim und der Betreuungsgruppe lud die Kirchliche Sozialstation zu einem Frühschoppen mit Weißwurst und Brezeln sowie Mitmachstationen ein. Der Geschäftsführer der Kirchlichen Sozialstation „Unterer Neckar“, Jörg Mütsch, begrüßte die Besucher, insbesondere die Bewohner. Vor zehn Jahren im April seien die ersten Bewohner am Dorfplatz eingezogen, ließ er wissen. Die Sozialstation sei jedoch älter als zehn Jahre und die erste betreute Senioren-Wohnanlage entstand in Neckarhausen, führte er aus. Die hiesige Anlage mit 20 barrierefreien Wohnungen sei die zweite und eine Dritte gebe es im Neubaugebiet „Mitten im Feld”.

Verbindung geplant

Zwischen den Einrichtungen in Heddesheim sei eine Verbindung geplant, damit sich die Bewohner austauschen können. Betreutes Wohnen biete älteren Menschen die Möglichkeit, selbstbestimmt in einer eigenen altersgerechten Wohnung zu leben, und trotzdem Hilfe und Unterstützung bei Bedarf zu bekommen, erklärte Jörg Mütsch weiter. Er dankte allen Helfern für die Organisation und Durchführung des Frühschoppens und Bürgermeister Michael Kessler für die Zustimmung. Anschließend übergab er das Wort an das Gemeindeoberhaupt.

Bürgermeister Michael Kessler erinnerte an die Eröffnungsveranstaltung vor zehn Jahren. Seniorenwohnungen waren für Heddesheim nicht ganz neu, trotzdem war die angebotene Form der Kirchlichen Sozialstation „Unterer Neckar“ ein neues Angebot durch die soziale Komponente. Es galt damals zu überlegen, wie das Areal bestmöglich zu gestalten ist. Ziel war Menschen zusammenzuführen. Die Bewohner begegnen sich, es ist nicht anonym und der nachbarschaftliche Zusammenhalt und das gute Klima im Haus zeichnen diese Senioren-Wohnanlage aus, die er als Juwel mitten im Ort bezeichnete.