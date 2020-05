Ein Kämpfer für die Kirche vor Ort

Die katholische Kirche erfährt tiefgreifende Veränderungen – weniger Priester, weniger Gemeindemitglieder, weniger Geld. Um die Kirche vor Ort in dieser schwierigen Lage zu stärken, will Petrus van Nunen, langjähriger Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Ladenburg/Heddesheim diesen notwendigen Wandel weiter mitgestalten. Dazu zählt in den kommenden Jahren die Eingliederung seiner Seelsorgeeinheit in eine große Pfarrei im Altdekanat Weinheim. Dafür kandidiert Petrus van Nunen am 16. Juni bei der Konstitution des neuen Pfarrgemeinderates erneut als Vorsitzender, gut zwei Wochen nach seinem 70. Geburtstag, den der gebürtige Holländer am 29. Mai feiert.

Geplant war eine große Feier mit vielen Freunden in Heddesheim, und eine Woche später mit der weitläufigen Verwandtschaft in den Niederlanden. Die Einladungen waren schon gedruckt, dann kam Corona. Es bleibt nun ein Geburtstagsfest im kleinen Familienkreis mit Ehefrau Marianne, den beiden Töchtern und den zwei Enkelkindern.

„Mehr Nächstenliebe“

Geboren wurde Petrus van Nunen im holländischen Venlo, aufgewachsen ist er mit sieben Geschwistern, geprägt vom katholischen Glauben der Familie und in seiner Heimat. Sein Beruf als Betriebswirtschaftler bei der BASF führte ihn 1989 nach Heddesheim. „Und hier fühle ich mich seitdem pike-wohl, ich bin ein Heddesheimer geworden, genieße die Atmosphäre hier im Ort. Politik, Vereine, Freundschaften, die Umgebung, die Natur, die Nähe zu den Großstädten Mannheim und Heidelberg, alles passt“, betont er im Gespräch mit dieser Redaktion. Hier in der Kurpfalz kann er auch seinen Hobbys nachgehen, der Imkerei, seinem Garten mit schönen Rosen, Radfahren, seiner Liebe zur Oper und der klassischen Musik.

Lebensfreude, aber auch Hartnäckigkeit und Organisationstalent, dafür wird Petrus van Nunen geschätzt. Die beste Entscheidung seines Lebens sei gewesen, mit 59 Jahren in Rente zu gehen. „Seit damals habe ich Zeit, mich für die Gemeinschaft und die Kirche einzusetzen“, freut er sich. Seit 2000 sitzt er im katholischen Pfarrgemeinderat in St. Remigius, seit 2005 als Vorsitzender. Und hier in der Kirche vor Ort will er sich weiter engagieren, helfen, die Gemeinden zusammenzuführen. „Die Pfarrgemeinde der Zukunft wird durch den massiven Priestermangel viel mehr als bisher von den Gemeindemitgliedern geformt und geprägt werden“, glaubt Petrus van Nunen und fordert „mehr Gemeinde vor Ort, Nächstenliebe, Toleranz, zurück zu den Grundlagen des Evangeliums, das ist mir wichtig“. Und die Kirche müsse sich damit vertraut machen, dass Gläubige offen Kritik üben und das Gemeindeleben unter anderem mit den Themen Zölibat, Ökumene und der Stellung der Frau aktiv mitgestalten möchten. Gerade die Ökumene liegt Petrus van Nunen besonders am Herzen. „Das funktioniert in Heddesheim hervorragend.“

