Das Europäische Filmfestival der Generationen gastiert auch in diesem Jahr wieder in der Metropolregion Rhein-Neckar. Als örtlicher Veranstalter nehmen für die Gemeinde Heddesheim der Seniorentreff Scheunengalerie sowie das Jugendhaus Just daran teil. Am Mittwoch, 24. Oktober, präsentieren die beiden Einrichtungen um 19 Uhr den Film „Ein Mann namens Ove“ im Bürgerhaus/Pflug in der Unterdorfstraße 2. Zur Vertiefung des Filmthemas findet im Anschluss ein Publikumsgespräch statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Holler und Yan Bréhéret. Der Eintritt ist frei.

Der 116-minütige Film wurde 2015 in Schweden unter Regie von Hannes Holm gedreht. In der rührenden Literaturverfilmung mit Ralf Lassegard, dem Darsteller des Kommissars Kurt Wallander in der Verfilmung der Romane von Henning Mankell, spielt Lassegard den grantigen Witwer Ove. Er ist der Schrecken der Nachbarschaft. Doch hinter diesem einzelgängerisch, nörgelnden „Kautz“ verbirgt sich eine verletzliche, einsame Seele. Er kann den Verlust seiner geliebten Frau nicht überwinden und sehnt sich danach, ihr in den Tod zu folgen. Letztendlich scheitern seine verschiedenen Suizidversuche, als in die Nachbarschaft eine ausländische, schwangere Frau mit ihrer Familie einzieht, die beharrlich seine Hilfsbereitschaft einfordert. Zögerlich öffnet sich der Alte. red

