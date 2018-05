Anzeige

Das Wetter hatte sich dem Anlass angepasst, die Sonne lachte vom blauen Himmel bei der Einweihung des Steins an der Luthereiche und der Ökumenebank am Badesee in Heddesheim. Mit dem Lied: „Ein feste Burg ist unser Gott“ eröffnete ein Ensemble des evangelischen Posaunenchors unter der Leitung von Willi Riedel die Zeremonie.

Martin Luther soll diesen Choral 1529 geschrieben haben. Er wollte damit ausdrücken: „Bleibt ehrbar, haltet die Füße still und vertraut allein auf Gott“, so eine der Interpretationen. Neben der Luthereiche, die 2016 gepflanzt wurde, stand zur Feier eine mannsgroße Holzfigur des Reformators. Davor stellte sich Pfarrer Dierk Rafflewski und sagte: „Hier stehe ich“. Einige Meter daneben setzte sich Pfarrerin Franziska Stoellger auf die neue Bank und sprach vergnügt: „Hier sitze ich“.

In einem Dialog erklärten die Pfarrer, warum sie die jeweilige Haltung einnehmen. Rafflewski: „Hier stehe ich im Streit der Welt, vertrete meine Meinung“. Franziska Stoellger: „Hier sitze ich im satten Grün auf einer Wiese am Badesee“. Sie sprachen von dem Ringen nach Erkenntnis einerseits und der Pflege der Gelassenheit andererseits. Einig waren sie sich die beiden, als sie die Besucher herzlich willkommen hießen bei der Luthereiche und der Ökumenebank. „Was für ein schöner Platz ist hier gewachsen“, stellte Pfarrer Dierk Rafflewski fest. Er informierte, dass am Anfang die Idee stand, eine Luthereiche am Reformationstag 2016 im Gemeindebiotop zu pflanzen. Der „Luther“-Baum und die „Ökumene“-Bank sollten aber als solche zu erkennen sein. Deshalb wurde nun vor der Eiche ein Stein gesetzt und auf der Bank ein Schild angebracht.