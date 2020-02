Etwa 70 Senioren feierten in der Scheunengalerie Fasnacht. © Böhm

Etwa 70 Senioren waren am Rosenmontag der Einladung der Heddesheimer Scheunengalerie zum Ramba Zamba mit Ralf Siegel in die Scheunengalerie gefolgt. „Der Saal war voll besetzt“, freut sich Andreas Böhm von der Gemeinde. Ralf Siegel eröffnete den Nachmittag musikalisch mit „Am Rosenmontag bin ich geboren, am Rosenmontag in Heddesheim…“ Dann kamen Hits wie „Wie heißt die Mama von Nicki Lauda? Mama Lauda“.

„Die Stimmung war sehr fröhlich, die Senioren haben fleißig geschunkelt“, berichtet Böhm. Bei der Polonäse, die zehn Minuten ging, hätten fast alle Besucher mitgemacht und seien mehrmals durch den Saal, zwischen die Tische und durch den Flur gezogen. Gegen 15 Uhr kam der Senat des 1. KV Hellesma Grumbe zu Besuch. „Die 3 Hellesma von de Grumbe“ sangen Schellenbaummusik, begleitet vom Akkordeon und der Teufelsgeige und gaben Witze zum Besten. Zum Schluss kamen noch Hits wie „Atemlos“, „Fliegerlied“ und „Joana“. Frohgelaunt sagten die Besucher: „Des war ein schöner Rosenmontag.“ red

