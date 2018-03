Anzeige

Die Einträge im Gästebuch der IG Heimatgeschichte bringen es auf den Punkt. „Eine kleine, aber sehr feine Ausstellung, liebevoll präsentiert“, schreibt ein Besucher, der die Schau „Mehr als 1100 Jahre . . . Archäologie in Heddesheim“ besucht hat. „Herzlichen Dank für Eure Mühe!“, notiert ein anderer und ergänzt: „Es ist so wichtig, historische Schätze den Menschen zu vermitteln.“ Am Sonntag haben Interessierte zum letzten Mal Gelegenheit, diese Schätze im Alten Rathaus in Augenschein zu nehmen.

Rund 700 Besucher zählten die Helfer der IG um Koordinatorin Edith Sollich seit Eröffnung der Ausstellung im November. Rund 550 haben sich, oft mit lobenden Worten, im Gästebuch eingetragen.

Bei vielen Interesse geweckt

„Ein sehr gutes Ergebnis“, stellt Klaus Wirth angesichts dieser Zahlen fest – „zumal, wenn man die absoluten Stunden der Öffnung bedenkt.“ Exakt an 17 Sonntagen lockten die rund 40 exemplarisch ausgewählten Funde aus Heddesheimer Boden in die Räume der IG. 13 Führungen boten Wirth und seine Kollegen von den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (REM) an diesen Tagen an, sieben Sonderführungen kamen für Vereine, Gruppen oder Schulen hinzu. Unterm Strich war die Ausstellung damit etwa 65 Stunden geöffnet. Allein der rein rechnerische Schnitt von mehr als zehn Besuchern je Stunde unterstreicht, dass die Kooperation von IG und REM einen bedeutenden Beitrag zum Ortsjubiläum lieferte – so, wie es Bürgermeister Michael Kessler bei der Eröffnung formuliert hatte.