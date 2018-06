Einblick in Kinder- und Jugendzeit

Anzeige

„Willkommen in Hedo’s Heim“ heißt es wieder am 8. Juli, wenn die Literaturgruppe zum nächsten historischen Rundgang durch die Gemeinde Heddesheim einlädt. Dieses Mal führt der Spaziergang in den Alltag der Groß- und Urgroßeltern der heutigen Heddesheimer. Los geht es wie immer um 11 Uhr am Fritz-Kessler-Platz (Brunnen) vor dem Rathaus. Die kleine Zeitreise mit der Literaturgruppe dauert etwa zwei Stunden.

Von Heddesheimer Geschichten (die meist mit „Alla donn“ endeten) über „Tuwwaksnoodle“ und ihren Einsatz bis „Zooberschdel“ und wo man sie kaufen konnte erfahren die Teilnehmer man viel Interessantes und Verschollenes aus dem damals vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Ort. Für die jüngeren Teilnehmer ist bestimmt auch die eine oder andere spannende Geschichte aus dem Ortsleben von früher dabei, versprechen die Veranstalter. Außerdem gibt es auf alten Fotos wieder einige Einsichten in das Leben von Früher.

Die Teilnahme kostet sieben Euro, Kinder laufen kostenlos mit. Weitere Infos und Anmeldung bei Eva Martin-Schneider, per Mail an emartinschneider@web.de (Stichwort: Kinderzeit) oder telefonisch unter 06203/4 19 22. red/agö