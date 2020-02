Einbruch innerhalb von 20 Minuten

Unbekannte Täter sind am Montag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Heddesheim eingedrungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nutzten sie dazu die kurze Abwesenheit der Bewohnerin am Morgen: Kurz nach 7 Uhr habe diese demnach ihre Wohnung verlassen und sei schon 20 Minuten später zurückgekehrt. Dabei fand sie die Wohnungstür offen vor. Ob etwas gestohlen wurde – und wenn ja, was –, ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten bitten Zeugen, insbesondere Bewohner des Anwesens, möglicherweise verdächtige Beobachtungen der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden, Telefon 06221/174 44 44. agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.02.2020