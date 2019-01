Einbruchsversuch gescheitert

Am Donnerstag, so die Polizei gestern, wollten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Heddesheim einbrechen. Die Täter versuchten zwischen 10 Uhr und 19 Uhr die in der Schulstraße gelegene Hauseingangstür des Anwesens in der Unterdorfstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchteten sie in eine unbekannte Richtung. Bereits am 14. November 2018 hatten Unbekannte versucht, die Eingangstür der im gleichen Anwesen befindlichen Gaststätte aufzuhebeln. Auch hier waren die Einbrecher erfolglos geblieben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, 06203/9305-0 zu melden. pol

