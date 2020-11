Eine Ansicht für jedes Gerät

Die neue Webseite der Gemeinde Heddesheim ist online. Wer www.heddesheim.de aufruft, findet auf der Startseite einen deutlich schlankeren Auftritt vor. Und der ist fortan auf allen Endgeräten nahezu gleich. Je nach Bildschirmgröße und -format wird die Seite skaliert. Die „Top-Themen“ stehen immer unter dem Startbild. Während am PC aber beispielsweise drei Themen nebeneinander auf den Bildschirm passen, muss man eben auf dem Smartphone nach rechts wischen.

Barrierefreiheit, das „Bürgerseviceportal“ und eine intelligente Suchfunktion gehören zu den weiteren zentralen Neuerungen des Internetauftritts, den Bürgermeister Michael Kessler, Hauptamtsleiter Julien Christof und dessen fürs Digitale zuständige Kollegin Sina Schroth am Dienstag im Rathaus vorstellen. Per Video zugeschaltet sind Vertreter von Hitcom New Media aus Dunningen sowie der Grafiker Alexander Lenhart. Zusammen mit einer Projektgruppe der Verwaltung haben sie in den vergangenen Monaten an der Modernisierung der Webseite gearbeitet. Gekostet hat das alles in allem gut 40 000 Euro, wie Kessler informiert. Geflossen ist das Geld dabei nicht nur in neue Bilder, betont er: „Es geht um neues Layout, neue Technik, neue Inhalte.“ Ein Überblick.

Webdesign und Optik

Auffällig ist das sogenannte responsive Webdesign, bei dem sich die Gestaltung dem benutzten Endgerät anpasst – also am PC, Tablet oder Handy im Prinzip gleich ist. Eine eigene mobile Version ist nicht mehr nötig. Anstelle einer langen Menüleiste findet der Nutzer jetzt auf der Startseite nur einige Symbole, so genannte Icons. Das erste führt zum Hauptmenü, das zweite zum Ortsplan. Beim Klick auf das Brief-Symbol öffnet sich ein Kontaktformular, und hinter dem Zahnrad verbergen sich Infos zur Barrierefreiheit. Das bekannte Farbschema, das der Grafiker Alexander Lenhart der „Marke“ Heddesheim gegeben hat, wird beibehalten: Bei allgemeinen Themen und Gemeindenachrichten sind Logo und Hervorhebungen ockerfarben, bei den Themen Familie und Soziales rot, der Freizeitbereich ist grün, der Komplex Wirtschaft/Bauen/Umwelt blau. Ebenfalls überarbeitet wurde die Heddesheim-App.

Barrierefreiheit

Hier wurden nach Angaben von Hitcom-Geschäftsführer Steffen Hemberger die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Per Klick auf das Zahnrad gelangen Nutzer zu Erläuterungen über Schriftgröße oder Tastatursteuerung. Das Ortsporträt von Heddesheim gibt es als Video in Gebärdensprache und als Willkommenstext in leichter Sprache. Ein weiteres Gebärden-Video zur Bedienung der Website soll folgen. Blinde oder Sehbehinderte können sich Inhalte mithilfe einer speziellen Software vorlesen lassen.

Bürgerserviceportal

Auf einer Unterseite ist laut Hemberger „alles zusammengefasst, was Bürger als Service in Anspruch nehmen können“. Der Menüpunkt soll mit wenigen Klicks Antworten auf häufige Fragen zu Themen des alltäglichen Lebens geben, zum Beispiel aus dem Meldewesen. Das soll den Gang zum Rathaus bestenfalls ersparen – was bei einigen Online-Dienstleistungen (zum Beispiel Hund anmelden) schon möglich ist. Wer sich einmalig ein Nutzerkonto beim Serviceportal Baden-Württemberg (www.service-bw.de) angelegt hat, kann damit auch bei anderen Behörden, etwa dem Landratsamt, Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Suchfunktion

Die Volltextsuche wurde laut Betreiber verbessert, damit Ergebnisse schneller und treffender angezeigt werden. Beim Eintippen ins Suchfenster erscheinen darunter bereits Treffer-Vorschläge. Dabei „korrigiert“ die Software auch Tippfehler, wenn sie meint, sie zu erkennen. So wird beim Suchwort „Kerwe“ als Vorschlag das Thema „Vorbeugender Brandschutz“ angezeigt – wie beim Wort „Kerze“. Wer nach der Eingabe im Suchfeld auf die Lupe klickt oder „Enter“ drückt, gelangt zur gesamten Trefferliste – die dann beispielsweise auch die Kerwe-Ankündigungen enthält.

Inhalte

Wie Hauptamtsleiter Christof ausführt, wurden unter anderem die Vereinsdatenbank und die Listen mit Gaststätten und Unternehmen aktualisiert. Die Organisationen können dort selbst Änderungen vornehmen. Inhaltlich deutlich mehr biete die neue Seite auch beim Thema Umwelt: „Das war bisher nicht so detailliert.“ Wer auf den Ortsplan klickt, kann dort unter verschiedenen Kategorien auswählen, sich beispielsweise alle Kinderbetreuungsangebote anzeigen lassen und dann noch nach deren Art (Tagesmutter, Krippe etc.) selektieren. Voraussichtlich bis zum Jahresende sollen Nutzer über die Seite auch mit wenigen Klicks Termine im Bürgerservice buchen können.

