Eine wahre Ode an die Freude

„Musik ist die einzige universelle Sprache“, sagte Bruno Bourrier, der Leiter der Musikschule Nogent-le-Roi. Er führte die Delegation aus der französischen Partnergemeinde beim Gemeinschaftskonzert im Bürgerhaus an. Zu Hause übten die Musiker die Stücke getrennt, die einen in Nogent-le-Roi, die anderen in Heddesheim. Erst zwei Tage vor dem Konzert probten sie die Titel zum ersten Mal gemeinsam.

Bürgermeister Michael Kessler begrüßte neben den Gästen aus Frankreich auch den Leiter der Mannheimer Musikschule, Björn Strangmann, der sich von den Leistungen der Musiker einen Eindruck verschaffen wollte. Dora Auer und Yvonne Naijda übersetzten die Grußworte. „Der Austausch der Musiker ist eine tragende Säule und auch ein fester Bestandteil der Partnerschaft“, lobte Kessler die Aktivitäten, die seit 1992 bestehen. Er sieht dieses weitere Treffen in Heddesheim aber auch mit großer Vorfreude auf das 45-jährige Bestehen der Jumelage, das im kommenden Jahr in Nogent-le-Roi gefeiert wird.

Mittel zur Völkerverständigung

Andrés Bertomeu, heute Leiter der Heddesheimer Musikschule, war 1998 noch als Musiklehrer in der Partnergemeinde dabei. „Es ist schon außergewöhnlich, wie intensiv dieser Austausch immer noch funktioniert“, sagte Bartomeu und ergänzte: „Musik ist ein wichtiger Beitrag und ein ideales Medium zur Völkerverständigung.“