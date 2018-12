Einhörner und Superhelden reiten durch die Halle

Unter dem Motto „Film und Musical“ haben Reiter des Heddesheimer Reitvereins ihr Können auf dem Pferd gezeigt. Etwa 150 Gäste hatten sich in einer der zwei Reithallen des Vereins versammelt, um die insgesamt sechs Reitvorführungen zu sehen. Dabei gab es neben eindrucksvollen Choreografien auch zahlreiche bunte Kostüme der Reiter und Pferde zu bestaunen, welche ganz das Motto „Film und Musical“ repräsentierten.

Bei der ersten Vorführung handelte es sich um einen Springreiterwettbewerb, bei dem Julia Reis, Nele Klapka, Caroline Ufer, Cara Brillinger und Lena Kosche, verkleidet als verschiedene Figuren aus bekannten Disney-Filmen, mit ihren Pferden über diverse Hindernisse sprangen. Eine Zirkusaufführung gestalteten Fanny Farag, Julia Reis, Toni Kreye, Heike Wittkamp, Lili Raubach, Malena Frank und Mara Barth zur Musik von Kung-Fu Panda. Dabei ließen die Mädchen ihre Pferde kleine Kunststückchen vollführen: Dazu zählte unter anderem „das Verbeugen“ oder auch das Stehen auf einem Holzpodest.

„Nun haben unsere Einhörner ihren ersten Auftritt“, kündigte Gerhard Berger, Mitglied des Vorstandes und Moderator der Veranstaltung, in einer kurzen Pause an. Die vier „Einhörner“ gingen in ihren Kostümen durch die Reihen und sammelten eifrig Spenden für einen neuen Reitboden in der neuen Reithalle, in welcher normalerweise der Schulunterricht stattfindet. Im Gegenzug für eine kleine Spende, verteilten die Mädchen selbst gebackene Weihnachtsplätzchen.

Einen weiteren Höhepunkt des Nachmittags bildete die dritte Aufführung, bei der die zwei S-Dressurreiterinnen Simone Schuler und Michaele Kutscher ein „Pas de Deux“ zu dem Soundtrack „Everybody needs Somebody“ des Films „Blues Brothers“ ritten. In Lederjacke und cooler Sonnenbrille zeigten Christiana Adler, Mala Rommel, Emelie Guttuck und Nele Klapka ihr Können auf dem Pferd in einer Vierer-Quadrille zur Titelmusik von James Bond. Besonders bunt und ausgefallen wurden die Kostüme aber vor allem beim Auftritt der Achter-Quadrille zur Musik aus „The Avengers“. Verkleidet als Superhelden wie Batman, Superman oder Flash präsentierten Maja Kempf, Mara Barth, Jessica Mußler, Caroline Ufer, Leonie Noe, Emily Gerschtenzweig, Anna Hedderich und Linda Bock eine eindrucksvolle Choreografie. Schließlich rundeten Feenja Haucke und Lucie Schuler, verkleidet als Engel und Teufel, die Vorstellung mit einem weiteren „Pas de Deux“ ab.

Geschenke vom Christkind

Nach den Reitvorführungen kam das Christkind in einem weißen Engelskostüm in die Halle geritten und verteilte an alle braven Kinder Süßigkeiten. „Ich möchte mich im Namen des Vorstandes noch ganz herzlich bei Hanna Berger und Mara Barth für die Organisation bedanken“, bekundete Gerhard Berger. Mara Barth wurde für die hervorragende Arbeit, die sie als Reitlehrerin für die Kinder leistete, ein kleines Geschenk überreicht. tjr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018