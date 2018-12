Einrichtungen der Gemeinde schließen

Die nachfolgenden Einrichtungen der Gemeinde Heddesheim sind während der Weihnachtsferien und zum Jahreswechsel wie folgt geschlossen:

Rathaus: Am 24. Dezember, am 31. Dezember sowie an den Feiertagen. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Kommunaler Kindergarten: Vom 22. Dezember bis einschließlich 7. Januar.

Scheunengalerie – Café und Seniorentreff: Vom 21. Dezember bis ein-schließlich 6. Januar.

Hallenbad: Am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar. Am 6. Januar ist von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Kunsteisbahn: Am 24., 25. und 31. Dezember und am 1. Januar. Am 26. Dezember und am 6. Januar ist die Eisbahn geöffnet.

Nordbadenhalle, Halle 1 und 2: Vom 22. Dezember bis einschließlich 1. Januar.

Turnhalle Johannes-Kepler-Schule: Vom 22. Dezember bis einschließlich 6. Januar.

Bürgerhaus: Vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Januar.

Gemeindebücherei: Vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar.

Volkshochschule: Vom 21. Dezember bis einschließlich 6. Januar.

Jugendhaus Just: Vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar.

Bauhof: Vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018