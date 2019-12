Einrichtungen geschlossen

Über Weihnachten und Neujahr sind etliche gemeindliche Einrichtungen in Heddesheim geschlossen. Im Bürgerservice gibt es an einigen Tagen einen Notdienst.

Rathaus und Bürgerservice: Das Rathaus ist vom 23. bis einschließlich 27. Dezember geschlossen. Am Freitag, 20. Dezember, ist der Bürgerservice bis 16 Uhr besetzt. Für dringende Angelegenheiten ist am Montag, 23. Dezember, und am Freitag, 27. Dezember, von 9 bis 12 Uhr ein Mitarbeiter unter der Nummer 0172/178 49 07 erreichbar. Am Montag, 30. Dezember, ist der Bürgerservice bis 18 Uhr besetzt.

Kommunaler Kindergarten: vom 23. Dezember bis einschließlich 7. Januar geschlossen.

Scheunengalerie: vom 23. Dezember bis einschließlich 12. Januar geschlossen.

Hallenbad: Geschlossen am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie 1. Januar. Am 6. Januar ist das Hallenbad von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Kunsteisbahn: Geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar. Am 26. Dezember und am 6. Januar ist die Eisbahn geöffnet.

Nordbadenhallen: Geschlossen vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar.

Turnhalle Johannes-Kepler-Schule: Geschlossen vom 23. Dezember bis einschließlich 7. Januar.

Bürgerhaus: Geschlossen vom vom 23. Dezember bis einschließlich 6. Januar.

Gemeindebücherei: Geschlossen vom 23. Dezember bis einschließlich 6. Januar.

Volkshochschule: Geschlossen vom 21. Dezember bis einschließlich 7. Januar.

Jugendhaus Just: Geschlossen vom 23. bis einschließlich 27. Dezember.

Bauhof: Geschlossen vom 23. bis einschließlich 27. Dezember. red

