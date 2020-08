Zu einem Einsatz in der Wielandstraße ist die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim am späten Dienstagnachmittag ausgerückt. Wie die Brandschützer im Internet berichten, waren auch ihre Ladenburger Kameraden mit der Drehleiter von der Leitstelle zum Einsatzort alarmiert worden. Die Erkundung vor Ort zeigte jedoch schnell, dass alles nicht so dramatisch war, wie zunächst befürchtet. „Es brannte zum Glück ,nur’ etwas Unrat im Treppenhaus“, schreibt die Wehr. Entsprechend rasch war das Feuer gelöscht und das Gebäude mit dem Lüfter wieder rauchfrei. Allerdings trafen die Einsatzkräfte im ersten Obergeschoss auf einen Bewohner, der den Rettern zunächst nicht freiwillig nach draußen folgen wollte. „Auch dem Rettungsdienstpersonal wurde von ihm unmissverständlich klargemacht, was er von seiner Rettung hielt“, berichtet die Feuerwehr. Die Polizei nahm sich schließlich der Person an. red/agö

