Einschränkungen trüben Freude über Start der Badesaison

Die Nachricht von der Öffnung des Heddesheimer Badesees am 15. Juni hat bereits kurz nach Bekanntgabe am späten Dienstagnachmittag für eine breite Resonanz gesorgt, unter anderem auf der Facebookseite des „MM“. Viele teilten die gute Nachricht, andere kritisierten die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Vor allem die obligatorische Nutzung der App beim Tageseintritt trifft nicht auf ungeteilte Zustimmung. „Das ist nicht gut. Man zwingt die Menschen, die App zu installieren. Lasst es, sucht Euch ein anderes Bad“, schreibt Monika. Verständnis zeigt dagegen Marion: „Heddesheim hat versucht, ein Konzept zu entwickeln, welches den Hygienevorschriften entspricht. Viele andere Möglichkeiten hatten die Betreiber hier nicht.“ Einige Facebook-Nutzer stellen gar die Gefahr durch das Coronavirus infrage, sprechen von „totaler Überwachung“.

„Alle älteren Stammgäste ohne Smartphone sind dann raus“, befürchtet Pia. Ihnen bleibt allerdings die Möglichkeit, eine Dauerkarte zu erwerben. Darauf weist Bürgermeister Michael Kessler noch einmal hin: „Es ist ja gerade andersherum, dass wir durch den Verkauf der Saisonkarten per App und ganz klassisch, die Stammgäste in besonderer Weise bevorteilen wollen.“

Limitierte Tickets

Die Zahl der Tagestickets wird limitiert. Auf wie viele, das kann Bürgermeister Michael Kessler noch nicht sagen. „Wir müssen uns da erst langsam herantasten“, erklärt er. Abhängig ist das unter anderem von den konkreten Vorgaben des Landes zu den maximalen Besucherzahlen. Dass diese in Heddesheim bei 3000 liegen könnte, bezeichnet Bürgermeister Kessler als Spekulation. Auch vom Sozialministerium des Landes war am Mittwochvormittag keine konkrete Aussage zur Zahl der erlaubten Badbesucher zu erfahren. Dort verwies man auf den Lenkungsausschuss, der sich am gleichen Tag damit befassen sollte.

Mit dem Einsatz der bereits 2019 eingeführten App auf dem Mobiltelefon kann die Gemeinde die Daten von Besuchern erheben, damit diese beim Auftreten von Infektionen kontaktiert werden können. Das ist eine der Vorgaben des Landes für die Öffnung der Bäder. „Wir haben den Funktionsumfang der App auf die Schnelle ausgeweitet“, erläutert Kessler dazu.

Zugleich erfüllt die Anwendung noch einen anderen Zweck: Mit einem maschinenlesbaren Code werden die Besucherzahlen fortlaufend ermittelt und auf dem jeweils aktuellen Stand gehalten. Beim Verlassen des Bades zählt eine Lichtschranke die Gäste. So können im Lauf eines Tages immer neue Besucher eingelassen werden, wenn die Höchstzahl erreicht ist.

Ein Wirtschaftsfaktor

Während für die Besucher des Sees die Erfrischung im Sommer und das Freizeitvergnügen im Vordergrund stehen, spielt für die Gemeinde auch das Geld eine Rolle. „Das Bad ist eine für uns auch wirtschaftlich wichtige Einrichtung“, schreibt Bürgermeister Kessler und erinnert daran, dass Heddesheim im vergangenen Jahr 600 000 Euro an Einnahmen erzielt hat.

Mehr als 250 000 Besucher zählte die Gemeinde in der vergangenen Saison. „Mit rund 3 000 verkauften Saisonkarten für Einzelpersonen und rund 800 verkauften Saisonkarten für Familien wurde ein deutlicher Zuwachs verzeichnet“, heißt es in einer Bilanz des Sommers 2019.

Ob diese Zahlen erneut erreicht werden können, bleibt abzuwarten. Denn die Saison wird wegen Corona deutlich später beginnen, und auch in den kommenden Wochen gibt es wegen der Pandemie starke Einschränkungen. So kann es sein, dass selbst Inhaber von Saisonkarten gar nicht erst Einlass finden, wenn die zulässige Höchstzahl von Besuchern bereits erreicht ist. Auch darauf weist die Gemeinde vorsorglich hin.

Wer zuerst kommt...

Es gilt wohl der Spruch: „Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ Immerhin haben die Inhaber von Dauerkarten den Vorteil, dass sie bereits ein Ticket in der Tasche haben. Nutzer der App müssen hingegen am Tag des Besuchs eines buchen – sofern es verfügbar ist.

Die Saisonkarten sind ab Montag, 8. Juni, erhältlich. Auch bei deren Verkauf werden die Kontaktdaten elektronisch dokumentiert. Vorverkaufsstellen gibt es an den Kassen des Hallenbades, der Kunsteisbahn und des Badesees. Die Kassen sind in der Zeit vom 8. bis 13. Juni wie folgt geöffnet: Montag bis Mittwoch und Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag von 8 bis 12 Uhr. EC-Kartenzahlung ist nur an der Kasse des Badesees möglich.

