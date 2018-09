Einsparungen von Jahr zu Jahr schwieriger

Wenn die Gemeinde Heddesheim den Energieverbrauch in ihren kommunalen Liegenschaften weiter senken will, geht dies nur über Investitionen – zum Beispiel in neue Technik oder Dämmung. Das ist die Quintessenz aus dem Jahresenergiebericht, den Fachmann Uwe Jung von der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg (KliBA) in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorlegte.

Während die Verbrauchsdaten in den ersten Jahren nach Einführung des Controllings 2001 zunächst stark zurückgingen, weil Missstände behoben und Mitarbeiter wie Nutzer der Gebäude sensibilisiert wurden, liegen sie seit einigen Jahren in etwa auf gleich hohem Niveau.

Knapp über niedrigstem Wert

Das bestätigte sich auch 2017. Wie Jung erläuterte, lag der Gesamtenergieverbrauch nur wenig über dem bisher niedrigsten Jahreswert von 2015. Wegen der sanierungsbedingten Schließung des Hallenbads war 2016 zwar unterm Strich das „sparsamste“ Jahr – aber eben keines, das zum Vergleich taugt. Insgesamt lag der Energieverbrauch 2017 bei 5657 MWh und damit ein Drittel niedriger als 20 Jahre zuvor, als die Gemeinde begann, die Daten zu erfassen. Auch der Wasserverbrauch hat sich demnach in den vergangenen Jahren im Bereich zwischen 27 000 und 28 000 Kubikmetern eingependelt. 1999 waren es noch mehr als 40 000.

486 000 Euro hat die Gemeinde im vergangenen Jahr für Energie und Wasser gezahlt – ebenfalls nur wenig mehr als 2015, dem Jahr mit den bisher niedrigsten Gesamtkosten seit Beginn der Erfassung.

Positiv bemerkbar machen sich die Verbrauchseinsparungen aber nicht nur im Haushalt, sondern auch in Sachen Umwelt. Nach Berechnungen der KliBA konnte der CO2-Ausstoß über alle zwölf untersuchen Liegenschaften in 20 Jahren um 60 Prozent reduziert werden; er liegt inzwischen bei unter 1000 Tonnen.

Um die Zählerstände jederzeit abfragen zu können und bei Bedarf noch schneller auf Auffälligkeiten zu reagieren, werden laut Jung derzeit in der Nordbadenhalle und im Hallenbad fernauslesbare Zähler montiert.

„LED-Umstellung hat sich gelohnt“

„Wir konnten eine deutliche Kostenreduzierung durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED erreichen“, erinnerte CDU-Gemeinderat Rainer Hege und sprach von einer lohnenden Maßnahme. Dass nur Investitionen weitere Einsparungen bei den Verbräuchen ermöglichen, unterstrich SPD-Mann Jürgen Merx.

Ein Beispiel dafür nannte Günther Heinisch (Grüne) mit der Photovoltaik-Anlage auf dem neuen Schulgebäude. „Nicht glücklich“ sei er hingegen über die Tatsache, dass mehr als 70 Prozent des Energieverbrauchs mit dem Einsatz von Erdgas gedeckt werden: „Da könnte man für die CO2-Bilanz noch etwas tun.“ FDP-Rat Frank Hasselbring gab sich zuversichtlich, dass es weitere Möglichkeiten geben werde, Fortschritte zu erzielen. „Uns würde der Bericht alle zwei Jahre reichen“, sagte er angesichts der stabilen Werte. agö

