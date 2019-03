Einst ging’s nach dem Baden zum Singen

Wenn Hans Siegel (71), sein Bruder Albert Siegel (79) und Heinrich Heinz (79) von ihrem Verein erzählen, sprudeln die Erinnerungen. Zusammen bringen sie es auf mehr aktive Chor-Jahre, als der Sängerbund alt ist. Und das, wo der Verein in diesem Jahr sein 150. Jubiläum feiert. „Ich bin mit dem Sängerbund aufgewachsen“, verweist Albert Siegel auf eine lange Familientradition „Mein Großvater hat 1910 einen Bierkrug mit Namensgravur für 100-prozentigen Singstundenbesuch erhalten“, weiß er. Heute gibt es für diese Leistung Einkaufsgutscheine. „Damit können die Leute mehr anfangen“, erklärt Sängerbund-Vorsitzender Hans Siegel. Freilich nicht die einzige Veränderung in 150 Jahren.

Das Singen im Verein ist eine Tradition auf dem Rückzug. Auch das wird in dem Gespräch mit den drei langjährigen Sängerbund-Aktiven schnell deutlich. „Wir kriegen keine jungen Leute mehr“, sagt Hans Siegel. Im Durchschnitt einen Sänger pro Jahr hat der Männerchor in den letzten 40 Jahren eingebüßt. Aktuell sind es noch 29 – und der Altersdurchschnitt steigt.

Sorgen um Sänger-Nachwuchs

„Der Trend geht eher zu den Gospelchören“, sagt Heinrich Heinz, dessen Sohn Martin mit 51 Jahren zu den Jüngsten gehört. Der Älteste sei 86. „Mit dem Problem kämpfen fast alle Gesangvereine“, berichtet Hans Siegel. Aber das Repertoire auf eine jüngere Generation anzupassen und damit neue Sänger zu gewinnen, sei schwierig. „Englisch singen möchten die meisten Älteren nicht mehr“, erklärt der Vorsitzenden. Schrumpfe der Männerchor weiter, „kann es sein, dass wir einen gemischten Chor bilden werden“, überlegt er. „Aber auch unser Frauenchor ist nicht mehr der jüngste.“ Der Altersschnitt liege bei 70 Jahren.

Gegründet im Jahr 1981 unter dem damaligen Vorsitzenden Heinrich Bach, hat der Frauenchor die Männer gleichwohl zahlenmäßig eingeholt: 42 Sängerinnen erheben hier ihre Stimme. Mit Musikdirektor Franz Josef Siegel, der beide Chöre seit 2017 als Nachfolger von Friedrich Zeiß leitet, wagen sie sich auch an englische Titel. Dass Männer und Frauen musikalisch harmonieren, konnten im Januar die Besucher des Neujahrsempfangs der Gemeinde hören. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Sängerbund sein Jubiläum übrigens schon eingeläutet: Mit dem großen Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche, bei dem der gemischte Chor viel Applaus für die „Missa facilis“ erntete. Dirigent Franz Josef Siegel, der alle in monatelanger Arbeit vorbereitet hatte, wurde dabei krankheitsbedingt von dem Mannheimer Ivan Mladenov vertreten. „Das hat gepasst“, erzählt Vorsitzender Siegel, erfreut über den gelungenen Jubiläumsauftakt.

Weiter gehen die Feierlichkeiten in diesem Jahr mit dem Festbankett am 6. April in der Nordbadenhalle, an dem elf Chöre aus der Umgebung teilnehmen. Neben Bürgermeister Michael Kessler wird auch Michael Düpmann sprechen: Der VR-Bank-Vorstand schlüpft für das Jubiläum die Rolle des Festpräsidenten. Dass Margarete Gründler, Vorsitzende des katholischen Kirchenchors, die Moderation übernimmt, knüpft an die die einstige Verbundenheit im Cäcilienverein an.

Das jährliche Sommerfest in der Freizeithalle – seit 2004 Nachfolger des beliebten Scheunenfestes – findet am 30. Juni ebenfalls mit befreundeten Vereinen sowie der Trachtenkapelle Lindenfels statt. Ehrungsmatinee, Hauptversammlung, Totenehrung, Auftritte bei Festen und anderen Vereinen füllen den Kalender überdies und tragen, trotz aller Nachwuchssorgen, zum regen Vereinsleben bei. Und natürlich die dienstäglichen Singstunden. Apropos: In früheren Zeiten waren diese ja am Samstagabend – woran die Sänger lange nicht rütteln wollten. Grund: „Es hieß: Wir bleiben beim Samstag: Da hat man frisch gebadet“, berichtet Heinrich Heinz.

