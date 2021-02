Eisbahn bleibt zu

Corona lässt jede Hoffnung auf Eislaufen dahinschmelzen. Hans-Jürgen Emmerich (hje)

Schlechte Nachrichten für Wintersportfreunde in der Region: Die Saison 2020/21 an der Freiluft-Eisbahn Heddesheim endet ab sofort. „Nach den neuesten Beschlüssen der Bundes- und Landesregierung zu den Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie gibt es keine Öffnungsperspektiven mehr vor dem Ende der Wintersaison“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Bis zuletzt hatte sich die Gemeinde Heddesheim als Betreiberin der Anlage bei sinkenden Infektionszahlen erhofft, vielleicht noch ein paar Tage im März für die Eislauffreunde öffnen zu können. „Schade vor allem wegen des aktuell guten Winterwetters, aber die Infektionszahlen lassen es nicht zu“, erklärt Bürgermeister Michael Kessler.

Nur einen Tag geöffnet

Die kürzeste Saison seit dem Bestehen der Freiluft-Eisbahn Heddesheim währte genau einen Tag: Mit umfangreichem Hygienekonzept und Beschränkung der Besucherzahlen öffnete die Eisbahn am 1. November ihre Pforten, ehe am Tag danach der Lockdown in Kraft trat und damit das Eis wieder gesperrt wurde.

Die Anlage wird nun ausgeschaltet, wobei es noch dauern kann, bis das Eis geschmolzen ist, denn die aktuell frostigen Temperaturen werden das Eis noch gefroren halten. „Die Gemeinde und die Beschäftigten vor Ort freuen sich jetzt schon auf die Eröffnung der neuen Saison am Sonntag, den 31. Oktober 2021“, heißt es aus dem Rathaus dazu abschließend. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.02.2021