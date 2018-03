Eisbahn-Saison endet am 18. März

Anzeige

Mit dem Frühling naht auf der Heddesheimer Kunsteisbahn das Ende der Saison. Noch bis einschließlich Sonntag, 18. März, haben Schlittschuhläufer Gelegenheit, auf der Bahn im Heddesheimer Sportzentrum ihre Runden unter freiem Himmel zu drehen. Auf Montag, 12. März, fällt somit der letzte Kindernachmittag der Eislaufsaison 2017/2018. Von 14 bis 17 Uhr gehört das eisige Oval dann ganz den kleinen Schlittschuhläufern. „Best of Rock und Pop“ heißt es noch einmal beim Motto-Freitag am 16. März: Klassiker der Musikgeschichte sorgen von 19.30 bis 22 Uhr für den nötigen Schwung beim Laufen. Zur letzten Eisdisco der Saison lädt das Eisbahn-Team schließlich am Samstag, 17. März, von 17 bis 22 Uhr. agö

Info: Infos und Öffnungszeiten: www.heddesheim.de